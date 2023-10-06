花20幾年進出監獄 諾貝爾和平獎得主忍受與丈夫子女生離之苦

伊朗人權活動家娜吉斯．穆罕默迪6日榮獲諾貝爾和平獎。（Getty Images）

伊朗 人權活動家娜吉斯．穆罕默迪（Narges Mohammadi）6日榮獲諾貝爾 和平獎。現年51歲的她數十年來一直針對伊朗最敏感的問題發生，反對死刑和強制女性佩戴頭巾等堪稱伊斯蘭教制度之助的法律，即使被關在監獄 也堅定拒絕放棄競選。

穆罕默迪最近一直被關押在監獄，連挪威諾貝爾委員會公布她是諾貝爾和平獎得主時也是如此。她已有八年沒有見到自己的兩個孩子，加上監獄限制她通話，導致她也有一年半沒有聽見孩子們的聲音。穆罕默迪也承認自己沒有被立即釋放的可能性。她在22年前首次被捕，此後因在伊朗努力爭取人權而進出監獄，她最近一次入獄是2021年11月，至今仍在獄中。

穆罕默迪的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）表示，「她是我認識的人中最堅定的」。拉赫馬尼自2012年以來帶著兩個17歲的雙胞胎孩子，以難民的身分留在法國。他說：「她這輩子有三大事業–尊重人權、她對女性主義的承諾及為所有罪行伸張正義。」

穆罕默迪在獄中也非常思念的孩子們，並為與丈夫分離感到痛苦。拉赫馬尼說：「在24年的婚姻生活中，我們只有五、六年生活在一起。」

穆罕默迪告訴法新社：「我最無法治癒及最難以形容的痛苦是，渴望和孩子們一起生活。他們八歲時我就離開了他們。抗爭的代價不僅是受到酷刑和監禁，還有懷著一顆充滿悔恨和破碎的心，痛苦深入骨髓。但我認為只要民主、自由和平等還沒實現，我們就必須繼續奮鬥和犧牲。」