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麥卡錫募款能力「黨內最強」下台恐衝擊2024選情

記者顏伶如／綜合報導
被罷免的共和黨籍國會眾院議長麥卡錫（右），募款能力在共和黨內無人能出其右。在他下台後，共和黨人擔心可能影響共和黨的募款。(Getty Images)
被罷免的共和黨籍國會眾院議長麥卡錫（右），募款能力在共和黨內無人能出其右。在他下台後，共和黨人擔心可能影響共和黨的募款。(Getty Images)

美聯社5日報導，麥卡錫(Kevin McCarthy)出任加州聯邦眾議員以來，連續多年為共和黨籌募選舉經費，成果斐然，他在當上眾院議長之前已在全國建立人脈，遭罷免下台後誰來扮演募款大將兼穿越協調的樞紐角色，如今在共和黨內部引起討論，擔心因此衝擊2024年大選選情。

共和黨籍北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong)指出，麥卡錫募款能力無人能及。他說：「不管新任眾院議長是誰，都沒辦法做到像麥卡錫那樣。」

負責眾院共和黨團選務事項的共和黨眾院全國委員會(National Republican Congressional Committee，NRCC)，原本排定在達拉斯由麥卡錫主持的募款大會，因罷免案通過後已宣布延期。共和黨眾院全國委員會指出，上次選舉期間，麥卡錫幫忙募得4000多萬元選舉經費，2024年大選則已協助募得2000多萬元。

支持麥卡錫的「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund，CLF)超級政治行動委員會(super PAC)表示，在麥卡錫領導下，委員會創立以來與相關非營利組織累計募得6億4500萬元，2020年大選募得2億1500萬元，2022年期中選舉募得3億5000萬元，迄今為2024年大選募得8000萬元。

美聯社報導，共和黨一旦選出新任眾院議長，「國會領導基金」將改為聽從新任議長指揮。

「國會領導基金」主席康斯登(Dan Conston)發表聲明說，麥卡錫招攬人才的實力、無人能出其右的募款功力，以及能在金主之間啟發信心的影響力，對於共和黨的眾議院選舉帶來基本改變。

康斯登在聲明中說，麥卡錫下台無疑是眾院的損失，但「國會領導基金」仍將關注重心放在向民主黨激進派究責、保護共和黨籍民選官員，並且持續壯大共和黨在眾院的多數席次。

美聯社分析，新任議長面臨最大考驗在於，是否能像麥卡錫一樣在共和黨外圍組織創造亮麗募款結果。共和黨選舉策略專家沙瓦吉(Cam Savage)說：「麥卡錫在這個領域的表現碾壓所有人」。

共和黨 麥卡錫 眾院

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