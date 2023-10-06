川普擬下周訪國會 助團結共和黨 民主黨諷：犯罪分子返犯罪現場

前眾院議長麥卡錫（左）被罷免，觸發國會共和黨人從內訌走向內亂，前總統川普（右）計畫下周在投票前到國會一趟，協助「團結共和黨」；圖為兩人2020年2月19日在加州出席一場活動時的照片。（路透）

前眾院議長麥卡錫 被罷免，觸發國會共和黨 人從內訌走向內亂，在眾院選舉新一任議長的關鍵時刻，前總統川普 計畫下周在投票前到國會一趟，協助「團結共和黨」。

2021年1月6日國會暴亂後就未踏足國會的川普，5日在自己的社媒Truth Social貼文，表示會「採取一切必要措施，在整個選舉議長過程予以協助，直到最終選出一位偉大的共和黨籍議長」。

川普也轉發了喬州共和黨籍國會眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的貼文，稱川普是她唯一支持的議長；儘管有少數共和黨議員建議川普擔任議長，但川普表明志不在此，奪回白宮才是目標。

川普前高級顧問巴農(Steve Bannon)相信這位前總統將於10日在國會大廈舉行的共和黨會議上發表講話。他更建議共和黨人應該選擇川普為臨時議長，為期100天。巴農又指川普是唯一能團結共和黨的人。

但賓州民主黨籍國眾議員博伊爾(Brendan Boyle)在前身為推特的社群媒體X上貼文，揶揄「犯罪分子往往會返回犯罪現場」。

對於麥卡錫被趕下台，川普除了說「為何共和黨人總是互鬥」外，再沒其他表態；但麥卡錫下台所觸發的黨內混亂局面，使多位角逐共和黨總統提名的候選人紛紛作出嚴厲的反應，認為必須停止內亂。

總統參選人之一的前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)認為麥卡錫下台，是「不幸得令人難以置信」及「政治暗殺」。

前副總統潘斯(Mike Pence)指眾院議長的更替只是一種干擾，美國從來都不要混亂。他「對眾院少數共和黨人與所有民主黨人合作罷免議長感到非常失望」。

潘斯的說法得到佛州州長德桑提斯認同，儘管他一直批評麥卡錫，但指麥卡鍚的免職「充滿戲劇性，充滿混亂」。

但另一候選人、37歲生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則歡迎這種混亂局，並質疑在目前情況下，混亂是否真的是一件壞事。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點