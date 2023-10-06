角逐眾院議長 喬登稱與川普「談得不錯」

角逐眾院龍頭的眾院司法委員會主席喬登(左)表示，他曾與前總統川普(右)討論角逐議長一事，尋求支持。圖為兩人2018年在一場選舉造勢場合握手。(美聯社)

眾院 前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)被罷免後，眾院龍頭之爭已展開，司法委員會主席喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)表示，他曾與前總統川普討論角逐議長一事，並表明不會將提出罷免麥卡錫(Kevin McCarthy)動議的保守派議員蓋茨(Matt Gaetz)逐出黨團；前共和黨 眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則預測，喬登將當選為新議長。

與川普關係良好的喬登4日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)訪問時表示，「我與川普討論選議長等事宜」，被問到選議長時則表示，「我不想透露任何事，但我與川普談得不錯」。

大砲型人物喬登表示，不會支持共和黨團驅逐蓋茨的提案；喬登說，「我不認為那會通過，我們有四席多數優勢，且蓋茨是優秀的國會成員；我不認同他的所作所為，但他是很棒的議員，我認為我們必須團結」。

被問到議員是否能提動議罷免議長，這正是麥卡錫本周遭罷免的原因，喬登反對改變此規則的重要性，說道「那是黨團決策，若那是黨團想要的，我會支持」。

喬登指出，在程序上改變眾院規定需要多數決，「問題是，我們意見一致，我不會請求民主黨投票支持，因為需要條件交換」。

若不改變該規則，未來任何議長都可能步上麥卡錫後塵，喬登對此表示，「若這是黨團所向，我沒意見」。

共和黨前眾議員金辛格(Adam Kinzinger)4日接受「有線電視新聞網」(CNN) 訪問時表示，預料喬登將成為新議長，且這場議長之爭將成為保守派的「新試金石」。

金辛格說：「喬登將成為測試『你是否為真正保守派』的試金石，不會是眾院共和黨第二號人物史卡利斯(Steve Scalise)，而會是喬登，每個人都會慢慢默許喬登，這是我的預測。」

金辛格接著說：「為了國家，我希望我是錯的，但我會說，若喬登當上議長，觀察這個讓『政府完全停擺』的男人如何治理國家，將會很有趣」。