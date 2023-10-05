我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

紐約市精英私校系統 幕後股東被指「與中共關係密切」

麥卡錫下台影響美方援助 烏克蘭國會議員坦承「我們嚇壞了」

編譯周辰陽／即時報導
美軍在德拉瓦州多佛空軍基地處理一批準備運往烏克蘭的彈藥。（美聯社）
美軍在德拉瓦州多佛空軍基地處理一批準備運往烏克蘭的彈藥。（美聯社）

烏克蘭跟俄羅斯打了超過一年半的戰爭，烏克蘭領導人現在擔心，美國政壇亂局日益升級，可能影響對烏克蘭的資金與武器援助。

Politico Europe報導，美國國會1日通過為期45天的短期撥款法案，卻剔除一筆援助烏克蘭的60億美元款項，眾院議長麥卡錫幾天後遭同黨眾議員罷黜，對烏援助也被點名為罪狀之一，讓烏克蘭官員對於接下來可能發生的事情感到不知所措。

報導指出，烏克蘭政府極度依賴於外國財務與軍事援助以維持經濟運轉，預期在明年收到428億美元國際援助，其中很大一部分資金將來自美國。現在隨著麥卡錫倒台，眾議院因議長懸缺暫時癱瘓，美國未來對烏克蘭的撥款處於不確定狀態。就算美國總統拜登跟其他領袖保證華府依然堅定挺烏，確保入侵的俄軍被擊敗，但烏克蘭最堅定的軍事盟友現在看起來不太可靠了。

烏克蘭資深國會議員克里姆普什-欽察澤承認，「我們嚇壞了，這對我們是一場災難。我們希望事情趕緊解決，美國民主可以發揮作用，恢復跨黨派共識，也就是支援烏克蘭等於支持他們自己的國家利益」。

在公開場合，烏克蘭政府試著淡化美國政壇亂局對烏軍戰事的影響，堅稱烏方跟麥卡錫的大多數潛在繼任人選建立了建設性關係，正跟美國國會議員就下一個援助包裹方案繼續合作，但基輔私下充滿了沮喪跟困惑。

一位不具名烏克蘭國會議員說，「好吧，我們被耍了」。另一位要求匿名受訪的烏國政府官員則表示，「說真的，我們正在留神觀察」。

報導指出，烏克蘭官員通常避免公開批評合作夥伴，以防顯得不知感恩，但有些人近日還是表達了震驚。烏克蘭國會議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在美方公布緊急預算協議後表示，「沒有什麼好的，但客觀的說，我們成了他們內部政治的人質」。

烏克蘭 麥卡錫 拜登

上一則

如何成為美國首位遭罷免眾院議長？麥卡錫自毀7步曲

下一則

諾貝爾文學獎揭曉 挪威作家佛斯摘桂冠

延伸閱讀

如何成為美國首位遭罷免眾院議長？麥卡錫自毀7步曲

如何成為美國首位遭罷免眾院議長？麥卡錫自毀7步曲
新聞評論／政治極端化 美國民主品質遭受挑戰

新聞評論／政治極端化 美國民主品質遭受挑戰
罷免麥卡錫僅花1小時 共和黨「極端化」其實經過13年演變

罷免麥卡錫僅花1小時 共和黨「極端化」其實經過13年演變
麥卡錫被罷免 拜登籲國會：別把彼此當敵人

麥卡錫被罷免 拜登籲國會：別把彼此當敵人

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安