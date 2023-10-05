麥卡錫下台影響美方援助 烏克蘭國會議員坦承「我們嚇壞了」

美軍在德拉瓦州多佛空軍基地處理一批準備運往烏克蘭的彈藥。（美聯社）

烏克蘭 跟俄羅斯打了超過一年半的戰爭，烏克蘭領導人現在擔心，美國政壇亂局日益升級，可能影響對烏克蘭的資金與武器援助。

Politico Europe報導，美國國會1日通過為期45天的短期撥款法案，卻剔除一筆援助烏克蘭的60億美元款項，眾院議長麥卡錫 幾天後遭同黨眾議員罷黜，對烏援助也被點名為罪狀之一，讓烏克蘭官員對於接下來可能發生的事情感到不知所措。

報導指出，烏克蘭政府極度依賴於外國財務與軍事援助以維持經濟運轉，預期在明年收到428億美元國際援助，其中很大一部分資金將來自美國。現在隨著麥卡錫倒台，眾議院因議長懸缺暫時癱瘓，美國未來對烏克蘭的撥款處於不確定狀態。就算美國總統拜登 跟其他領袖保證華府依然堅定挺烏，確保入侵的俄軍被擊敗，但烏克蘭最堅定的軍事盟友現在看起來不太可靠了。

烏克蘭資深國會議員克里姆普什-欽察澤承認，「我們嚇壞了，這對我們是一場災難。我們希望事情趕緊解決，美國民主可以發揮作用，恢復跨黨派共識，也就是支援烏克蘭等於支持他們自己的國家利益」。

在公開場合，烏克蘭政府試著淡化美國政壇亂局對烏軍戰事的影響，堅稱烏方跟麥卡錫的大多數潛在繼任人選建立了建設性關係，正跟美國國會議員就下一個援助包裹方案繼續合作，但基輔私下充滿了沮喪跟困惑。

一位不具名烏克蘭國會議員說，「好吧，我們被耍了」。另一位要求匿名受訪的烏國政府官員則表示，「說真的，我們正在留神觀察」。

報導指出，烏克蘭官員通常避免公開批評合作夥伴，以防顯得不知感恩，但有些人近日還是表達了震驚。烏克蘭國會議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在美方公布緊急預算協議後表示，「沒有什麼好的，但客觀的說，我們成了他們內部政治的人質」。