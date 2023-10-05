眾院龍頭爭霸戰揭幕 共和黨擬廢一人即可提罷免議長案

眾院議長麥卡錫被罷免後，國會陷入停擺。眾院預計下周要選出新議長，目前已有共和黨眾議員喬登和史卡利斯表態參選。（路透）

前眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後遺缺由誰接掌，爭奪戰4日已在共和黨 內揭募；與前總統川普關係良好的大砲型人物、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)4日率先宣布角逐議長，眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)接著各自宣布參選議長；德州聯邦眾議員 奈爾斯(Troy Nehls)則說，將遞交文件提名川普出任眾院議長。

眾院癱瘓 恐難順利選出

罷免案通過後，麥卡錫宣布不再角逐議長。麥卡錫重要盟友、北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)接過議事槌，被任命為眾院臨時議長(speaker pro tempore)，暫代職務直到新任議長誕生。

華爾街日報報導，在成功選出新議長前，眾院實際上是處於癱瘓狀態之下，這也增加了是否能順利選出議長的風險，議員們也都希望避免1月份經過15輪投票才選出麥卡錫出任議長的窘況重演。

川普任議長？早說沒興趣

佛羅里達州聯邦眾議員史杜(Greg Steube)3日在社群平台X發文，支持川普出任眾院議長。雖然法律並未規定議長須由現任眾議員出任，但美國史上不曾出現並非眾議員的眾院議長。不過，早在共和黨2022年期中選舉贏回眾院多數席次前，川普就明確表態說，對於當眾院議長沒興趣。

喬登將角逐議長的計畫告知黨團領袖史卡利斯後便對媒體宣布，並說共和黨團必須團結；喬登4日下午發函給眾院同僚，信中列舉在司法委員會推動移民改革、政府監督等成果，呼籲同僚支持他出任議長。保守派肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)4日已在X平台發文，支持喬登擔任議長。

一名資深共和黨官員3日晚間對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，史卡利斯是最被看好的候選人，共和黨團絕大多數成員對史卡利斯角逐議長都抱持開放態度。消息人士透露，眾院共和黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)已決定支持史卡利斯；德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)、密西根州聯邦眾議員麗莎‧麥克林(Lisa McClain)均已表態支持史卡利斯。

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