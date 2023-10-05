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眾院混亂加劇政府關門危機 舒默警告：國家將陷「危險」境地

編譯潘勛／綜合4日電
麥卡錫從國會的實習生做起，一路當到議長，但他可能從未想到會是被罷黜下台。(美聯社)
麥卡錫從國會的實習生做起，一路當到議長，但他可能從未想到會是被罷黜下台。(美聯社)

眾院3日罷免麥卡錫的議長職位，目前陷入紊亂，國會執行職權的能力令人擔憂，再過40天當前短期開支法案屆期，政府資金11月恐又面臨攤牌；參院多數黨領袖舒默警告，眾院沒有議長，援助烏克蘭、政府開支不明朗，國家將陷入「危險」境地。

福斯新聞網(Fox News)4日報導，眾院選出新議長以前，全院會將告暫停，無法審理法案，只剩各委員會運作照舊。9月底國會通過短期開支法案，才讓議員們取得時間，在11月感恩節的前一個星期五，提出全年度預算法案，不然就得再提供短期開支法案。

同一時間，共和黨聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)暫代議長一職；共和黨人表示，10日將為可能角逐議長的候選人辦理論壇，翌日有望選舉議長。

共和黨團哪些成員打算角逐議長，目前並不明朗。帶頭罷免麥卡錫的蓋茨(Matt Gaetz)已表示，自己無意競選議長。

眾院9月30日通過的只是持續撥款決議案，讓聯邦政府取得資金到11月17日；該法案在共和黨團再撕開裂隙，恐損傷他們的微弱多數，共和黨有221席、民主黨212席，共和黨只容許跑票四票。

共和黨的微弱多數，今年稍早便因兩黨協議調升聯邦債限而曝光無遺；當時兩黨達成協議，通過「歲出入責任法」(Fiscal Responsibility Act)，為預算設上限，把赤字減少1兆5000億元；當時法案以314票贊成、117票反對而過關，共和黨團裡，149人贊成、71人反對。

投票把麥卡錫趕下台的八名共和黨強硬派眾議員對持續撥款決議案、調高債限的歲出入責任法都投反對票。

每日郵報報導，2024會計年度12條撥款法案裡，還有八條仍未通過。參院多數黨領袖舒默認定，麥卡錫被罷免置國家於險境。

舒默在參院議場表示，眾院已陷入完全停滯，必須共和黨停止內鬥，不然眾院無法對任何法案進行投票，也無法完成撥款法案。

預算開支法案按傳統由眾院先出，再由參院受理；目前已由眾院通過的四條撥款法案，參院一條也沒通過。

眾院共和黨籍議員堅稱，他們要提出12條單一主題的開支法案，而不是塞成包羅萬象的包裹法案；眾院不僅要完成自己的開支法案，還要逐一與民主黨控制的參院共事，完成能由參院過關的版本。

共和黨 眾院 參院

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