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麥卡錫被罷免 拜登籲國會：別把彼此當敵人

編譯潘勛／綜合4日電
麥卡錫從國會的實習生做起，一路當到議長(左)，攀到政治的巔峰，但他可能從未想到會是被罷黜下台(右)。(Getty Images)
麥卡錫從國會的實習生做起，一路當到議長(左)，攀到政治的巔峰，但他可能從未想到會是被罷黜下台(右)。(Getty Images)

Politico政治網站4日報導，拜登總統及其幕僚從未把前眾院議長麥卡錫視為值得信賴的人，因此對他被罷免既困惑又幸災樂禍；但眾院沒有議長，許多政務無法推行，故呼籲國會「停止將彼此視為敵人」，拜登肯定麥卡錫與民主黨合作通過短期開支法案，但表示民主黨不會介入下屆議長選舉。

只是，麥卡錫被罷黜，引不起白宮多大高興；總統與其謀士對麥卡錫丟掉議長一事，並未參與。

民主黨高層相信，眾院共和黨陷混亂，可望進一步貶低共和黨，讓該黨被視為無能又走極端意識形態；只是，雖說民主黨政治面顯然得分，但眾院陷入紊亂，也對國家治理造成傷害很大的挑戰。

距離11月中政府停擺的期限只剩44天，白宮既要避免政府關閉，又要確保給烏克蘭的關鍵援助，對誰將領導眾院共和黨人卻毫無頭緒。拜登及眾院民主黨領袖上周末認為，麥卡錫支持烏克蘭，故援烏法案應能很快過關，但隨著他被罷免，這個問題就沒有快速解方。

白宮發言人尚皮耶4日在記者會上表示，拜登總統希望眾院儘快選出新議長，以利政務推動...
白宮發言人尚皮耶4日在記者會上表示，拜登總統希望眾院儘快選出新議長，以利政務推動，停止將彼此視為敵人。（美聯社）

拜登及其謀士認為，麥卡錫這個夥伴善變難測。麥卡錫親身與拜登會見時，一般顯得很嚴肅，是前來協商，對兩黨共治要有取有捨十分清楚。但他離開白宮現身公眾時，卻又誇口自己拒絕屈服於保守派的要求。

麥卡錫曾公開揶揄拜登的年紀及心智能力，但私底下跟盟友們講，他發現總統與他交談時，既犀利又講實質；麥卡錫這種公開、私下的不一致，讓白宮印象深刻。

福新新聞網(Fox News)報導，拜登4日記者會上開頭便談到，八名眾院共和黨人在民主黨人支持下，罷免了麥卡錫，眾院現在要重組，選出新議長，他知道這要花費一些時間，但他也說，有很多國家大事要做，民眾期望政府能把事情辦好。

麥卡錫上周末推動短期開支法案，讓政府得以不關門45天，讓國會取得更多時間敲定12項開支法案。

拜登表示，他贊同眾院少數黨領袖傑福瑞斯的看法，認為共和黨同僚仍願以兩黨合作來共事，例如5月避免國債違約，9月底避免政府關門，他感謝兩黨領袖願意合作，包括前議長麥卡錫。

麥卡錫 眾院 拜登

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