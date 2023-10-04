麥卡錫遭罷免 學者：下屆議長燙手 恐衝擊共和黨選情

共和黨籍的眾院議長麥卡錫4日在國會遭到投票罷免，成為美國歷史上第一位被國會罷免的眾院議長。（美聯社）

共和黨 籍的美國眾議院前議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）成為美國史上首位被罷免的眾議院議長，台灣政大國關中心研究員嚴震生表示，共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）和民主黨 聯手罷免，下屆共和黨的議長人選更難在黨內外找到妥協產生，若未處理好會持續混亂，可能對共和黨總統大選選情造成衝擊。

對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博表示，共和黨眾議員中的極端勢力和麥卡錫不和已久，美國政壇近年不斷有「首例」，在眾議院兩黨票數接近的結構下，預計個人恩怨和政策歧見產生政治影響的狀況，隨選舉接近會越來越多。

嚴震生指出，麥卡錫議長位置歷經15輪投票才產生，兩黨人數接近，麥卡錫讓步設下「一位議員即可提罷免」條款，種下遠因，這也是過去美國政治沒有的狀況。

一方面極右派的蓋茨早和麥卡錫不和，這次不滿麥卡錫和民主黨合作延長政府撥款措施，另方面民主黨對麥卡錫支持彈劾拜登調查不諒解、也樂見共和黨越亂越好，衍生出民主黨人全數投票支持蓋茲等少數共和黨提出的罷免。

嚴震生表示，過去美國兩黨即使黨內彼此不滿意，也會大局為重，例如當時美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）在民主黨內也有異音，不過還是獲支持，但現創下首例，未來政黨內少數勢力可能繼續和敵對黨合作「跑票」增大影響力。

嚴震生分析，未來眾議長應還是共和黨，但該位置非常燙手，因共和黨情勢非常複雜，共和黨目前川普選總統聲勢仍高，但川普支持者多為較極端者，想當議長的共和黨人，不表態挺川容易遭極端勢力攻擊，早表態又難以說服民主黨進行妥協。

嚴震生也認為，川普在罷免事件中不夠積極，共和黨黨內整合困難，若狀況延續，選民可能會失去信心，更造成政局混亂，對共和黨總統大選選情會成為衝擊。

此外，嚴震生和黃奎博都指出，政治人物「個人恩怨」成為實際影響，過去在美國也少見，未來可能會越來越多。黃奎博也表示，共和黨極端勢力和麥卡錫不和已久，在原本共和、民主兩黨席次接近的緊繃結構下，極端勢力找到機會擴大影響力，而美總統大選開始暖身，民主黨也要打擊共和黨士氣，創下罷免首例。