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「國家面臨嚴峻挑戰」 白宮喊話眾院：速選出新議長

編譯俞仲慈／綜合3日電
聯邦眾院3日表決通過罷免議長麥卡錫，創下美國歷史首例。（美聯社）
聯邦眾院3日表決通過罷免議長麥卡錫，創下美國歷史首例。（美聯社）

眾院議長麥卡錫3日被自家人發動罷免，黯然下台，白宮隨後回應表示，拜登總統呼籲共和黨人應該盡速選出新議長，以維持聯邦立法機構的正常運作。

國會山莊報(The Hill)報導，在眾院投票罷免麥卡錫之後不久，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)公布書面聲明說：「拜登總統已經表明他始終誠摯渴望和代表美國人民的國會兩黨合作，因為我們國家正面臨嚴峻挑戰，而且刻不容緩，他希望眾院能夠盡速選出一位議長。」

聲明還強調：「一旦眾院履行選舉議長的責任，拜登總統仍期待繼續和參眾兩院合作，以推動攸關國人的優先施政。」不過該份聲明並沒有特別提及麥卡錫是否應該連任議長或支持新議長。

據了解，白宮在眾院罷免投票前，即表示不會介入，避免捲入共和黨人的政治紛爭，同時也不評論任何領導階層，但明確指出局勢確實陷入混亂。

尚皮耶3日稍早時表示：「我們看到眾院共和黨人陷入紛爭，是的，紛爭，沒錯，眾院內部有紛爭，裡面確實有一小部分人造成這場紛爭。」

根據英國廣播公司(BBC)報導，麥卡錫已經表示不打算再次爭取議長寶座，並在記者會上拒絕確認是否會繼續擔任眾議員職務。

眾院 麥卡錫 拜登

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