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凸顯分裂…眾議長之亂 恐傷共和黨明年選情

編譯陳韻涵／綜合3日電
今年1月眾院選舉議長時，麥卡錫(右)就被黨內極右派眾議員蓋茨多次阻撓，圖為兩人1月6日在眾院議場幾乎惡言相向。(Getty Images)
今年1月眾院選舉議長時，麥卡錫(右)就被黨內極右派眾議員蓋茨多次阻撓，圖為兩人1月6日在眾院議場幾乎惡言相向。(Getty Images)

共和黨內部分裂在上周末避免政府關門後，於本周惡化；強硬派議員蓋茨(Matt Gaetz)提出的動議成功拉下眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)；但民調顯示，選民並不關心權謀鬥爭，專家分析，議長之爭讓國會再陷紛亂，眾院功能失靈，且可能傷害共和黨明年選情。

「國會山莊報」分析，沒人認為內鬥對共和黨有好處，且內部人士已察覺三個更大的問題。

首先，自茶黨成為主流以來，共和黨飽受黨派紛擾多年，蓋茨與麥卡錫的鬥爭頂多是整個家族故事的其中一章。

其次，不少證據說服選民，近期紛亂(尤其是政府關門威脅)成為國會失靈與政治功能失調的明顯證據，且不只是共和黨的問題。

最後，無論在支持或反對者看來，前總統川普明年大選代表共和黨出征的可能性大增。若是如此，川普極具分裂性的性格，將造就比麥卡錫、蓋茲或其盟友所說、所做的任何事，都形成更具決定性的議題。

共和黨策士朱迪(Dan Judy)表示，「大多數選民不在意政治權謀，選民看到的是華府持續失靈，這比任何特別情況還傷共和黨。」

但朱迪表示，民主黨也不見得會獲得太多政治優勢，「共和黨人理當承擔更多政府關門的責任，但這種邊緣政策太常見，我認為怪罪哪一方已非大多數選民在意的問題。共和黨人可能要承擔更多責難，但影響到的是每個人。」

近期民調佐證朱迪的觀點，經濟學人(Economist)與民調機構YouGov上周公布的民調顯示，29%受訪成人怪罪國會共和黨讓政府差點關門，但也有27%的受訪者怪民主黨，其中14%抱怨民主黨，13%埋怨拜登總統，另有32%的受訪者認為，國會議員人人有責。

該民調受訪者的黨派觀點類似，54%的成人不喜歡共和黨，52%不支持民主黨，但支持共和黨的受訪者也只有38%、民主黨40%。

雪城大學政治學教授雷赫(Grant Reeher)表示，「共和黨分裂是我們長久所見，並不新穎，麥卡錫當初到第15輪投票才獲選為議長就有跡象。極右派向來是共和黨議長的股中刺，問(前議長)貝納(John Boehner)就知道，我不覺得人們會認為這是新奇事。」

貝納當年與頑強的保守派同僚衝突多次後，於2015年辭掉議長職務。

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