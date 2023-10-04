美史首位 眾議長麥卡錫被罷免 宣布不再選 眾院陷混亂

眾院議長麥卡錫在被罷免後發表談話。(美聯社)

國會眾院 3日罕見上演攤牌對決，共和黨 籍眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)面臨黨內少數立場強硬的極右派逼宮，以216票對210票的表決結果，被拉下僅擔任了九個月的議長職，成為美國史上第一名遭罷黜的眾院議長；共和黨內鬥之下，麥卡錫不但在黨團失去領導力，整個眾院也陷入混亂。

216：210 極右逼宮 民主黨也沒挺

聯邦眾院3日表決通過罷免議長麥卡錫（中）。他曾多次強調絕不屈服，但終究形勢比人強。(美聯社)

美聯社分析，對於麥卡錫來說，政治生涯走到這一步已接近終點；麥卡錫曾多次強調絕不屈服，但終究形勢比人強，最後時刻已無其他選項，不管是主導罷免的共和黨極右派，還是敲著邊鼓的民主黨，都不願與麥卡錫繼續磋商。麥卡錫3日晚間對媒體說，不會再次角逐議長。

麥卡錫盟友麥亨利 暫代議長職務

北卡州國會眾議員麥亨利(中) 同時是眾院金融服務委員會主席，是去職的眾議長麥卡錫的堅實盟友。(美聯社)

麥卡錫被罷免後，由麥卡錫重要盟友、北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)接下議事槌，獲任命為眾院臨時議長(speaker pro tempore)，暫代議長任務直到新任議長選出，但空缺由誰接棒仍充滿諸多變數，位居些微多數的共和黨目前看來並沒有明確的人選。

蓋茨提罷免一路過關 過程戲劇化

發動罷免案的共和黨議員蓋茨在通過罷免後被記者圍訪。（路透）

向來與麥卡錫不對盤的保守派要角、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)，2日晚間提出罷黜議長動議(motion to vacate)，3日下午迅速交付表決，過程戲劇張力十足。

美聯社報導，失去議長寶座讓麥卡錫詫異，認為是黨內同僚積怨漸深之下的報復手段，導火線則是麥卡錫周末期間決定與民主黨合作通過臨時開支法案，讓聯邦政府避開關門危機。

面對蓋茨來勢洶洶的罷黜議長動議，麥卡錫3日上午提出擱置動議(table the motion)回防，但表決結果反對擱置218票，同意擱置僅208票，11名共和黨員反對擱置，麥卡錫難逃下台的命運。

當初妥協… 麥卡錫落馬 早埋伏筆

報導指出，從許多層面來看，麥卡錫落馬早就埋下伏筆，今年初為了爭取極右派支持出任議長，接受保守派的一連串要求，包括修改議事規則，同意只要有一名眾議員提案，就可啟動罷黜議長動議，等於早早為自己下台埋下引線。