強硬保守派蓋茨 宣揚川普大選被竊論 還愛煽動、擾議程

扳倒議長麥卡錫(右)的佛州國會眾議員蓋茨，本身被各種醜聞纏身，正在接受調查當中。(美聯社)

共和黨強硬保守派眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)成功罷免議長麥卡錫 ，寫下國會歷史，也拉抬了這位反動者在國會的地位。

蓋茨20多年前踏入政壇，擔任佛州議會議員，2016年更上層樓，當選聯邦眾議員。他在「X平台」(前身為「推特」)的自我介紹欄中寫道：「佛羅里達州男人，為戰鬥而生(Built for Battle)。」

身為前總統川普 的忠堅支持者，蓋茨進入國會後，以極右派煽動者的姿態打響政治名號，也引發爭議。

批評者形容，比起枯燥的監督工作，蓋茨對與政敵爭吵更有興趣。他在國會中屢次干擾議程，甚至曾擅闖民主黨聽證會。

2018年，他邀請一名否認大屠殺的人士出席川普的國情咨文而遭撻伐；2019年，他雇用離開川普行政團隊的撰稿人，此人寫的講稿內容經常吸引白人主義人士關注。

2021年1月6日國會暴亂後，蓋茨與極右派的喬治亞州眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)啟動「美國優先」(America First)巡旅，宣揚川普的2020年選舉被竊論。

蓋茨持續攻擊共和黨內的反川人士，且相關用字遣詞讓麥卡錫關切唯恐煽動暴力；今年初，蓋茨就已在國會議長選舉時，阻撓麥卡錫出任議長，讓麥卡錫做出許多妥協與退讓後，才在第15輪投票取得執掌議事槌所需票數；麥卡錫當初妥協的條件之一，便是允許任何一位議員對他提出罷免動議。

過去兩年來，眾院紀律委員會領導調查蓋茨的多宗桃色醜聞，包括涉嫌性販運、與未成年少女性交易，另有吸毒和挪用競選資金等；司法部今年2月不予起訴蓋茨，蓋茨始終堅持清白。