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罷免自家議長8叛將 不滿麥卡錫靠向民主黨

編譯潘勛／綜合3日電

在蓋茨(Matt Gaetz，佛州)帶頭提案之下，共八名共和黨聯邦眾議員夥同民主黨人投票罷免麥卡錫的眾院議長職務；麥卡錫3日晚間譴責投票讓他下台的八名共和黨人，他表示國家太大，而那八人鼠目寸光，那些僅是「個別人等」，不著眼於有生產力，而且其中有好些人當初都是靠他才能當選聯邦眾議員；他對有線電視新聞網(CNN)自嘲，當初真該選擇其他人。

國會山莊報(The Hill)3日報導，八名共和黨人分別為：

畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)，他3日在議場主張麥卡錫不再是共和黨團的有力領袖，推動通過持續撥款決議案(clean continuing resolution)，於是變成民主黨共犯，未能凸顯國債及移民政策等民主黨執政失敗，也未能改變現況。

巴克(Ken Buck，科羅拉多州)，他批評麥卡錫未能履行1月當選議長時，向黨團所做的承諾；1月時會支持麥卡錫，是認為他地位最佳，能履行給選民的保證；現在態勢很清楚，議長要有原則，能信守諾言，不僅對國會議員，對全民也一樣。

柏謝特(Tim Burchett，田納西州)，他3日早上受訪時表示，麥卡錫打電話給他，請他支持續任議長，但麥卡錫「小看我、我的信仰體系，大概如此，才讓我有此決定」；在罷免投票之前，柏謝特指出，麥卡錫未能履行他通過預算的承諾。

克拉恩(Eli Crane，亞利桑納州)，他雖未點名麥卡錫，但指出共和黨高層一直失敗，「我們在眾院有多數，可以為全民戰鬥，而造就大膽、持久的變革，但黨高層居然內縮，通過法案的得票，民主黨票居然比共和黨還要多」。

帶頭提案罷免麥卡錫的蓋茨表示，就預算案及國債債限，麥卡錫都與民主黨妥協，華府必須變革，眾院共和黨團必須走上更好之途；麥卡錫碰到重大的事都未能站好立場，蓋茨表示，既然麥卡錫不願意，他自己願意。

古德(Bob Good，維吉尼亞州)批評麥卡錫接受持續撥款決議案，全民要是眾院議長，願意為讓共和黨取得多數的承諾而戰，而不是對預算不負責任地妥協，取得的民主黨票數竟比共和黨票還多。

南西‧梅斯(Nancy Mace，南卡州)批評麥卡錫未能實踐諾言，不展期而注資給聯邦政府。

羅森戴爾(Matt Rosendale，蒙大拿州)表示，他因國債而支持罷免麥卡錫，國家目前負債33兆元，邊境正面臨史無前例的移民入侵，美國不選擇支配能源，反而要依賴，眾院理當有敢於改變現況、結束亂局的議長。

麥卡錫 共和黨 民主黨

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