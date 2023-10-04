罷免自家議長8叛將 不滿麥卡錫靠向民主黨

在蓋茨(Matt Gaetz，佛州)帶頭提案之下，共八名共和黨 聯邦眾議員夥同民主黨 人投票罷免麥卡錫 的眾院議長職務；麥卡錫3日晚間譴責投票讓他下台的八名共和黨人，他表示國家太大，而那八人鼠目寸光，那些僅是「個別人等」，不著眼於有生產力，而且其中有好些人當初都是靠他才能當選聯邦眾議員；他對有線電視新聞網(CNN)自嘲，當初真該選擇其他人。

國會山莊報(The Hill)3日報導，八名共和黨人分別為：

畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)，他3日在議場主張麥卡錫不再是共和黨團的有力領袖，推動通過持續撥款決議案(clean continuing resolution)，於是變成民主黨共犯，未能凸顯國債及移民政策等民主黨執政失敗，也未能改變現況。

巴克(Ken Buck，科羅拉多州)，他批評麥卡錫未能履行1月當選議長時，向黨團所做的承諾；1月時會支持麥卡錫，是認為他地位最佳，能履行給選民的保證；現在態勢很清楚，議長要有原則，能信守諾言，不僅對國會議員，對全民也一樣。

柏謝特(Tim Burchett，田納西州)，他3日早上受訪時表示，麥卡錫打電話給他，請他支持續任議長，但麥卡錫「小看我、我的信仰體系，大概如此，才讓我有此決定」；在罷免投票之前，柏謝特指出，麥卡錫未能履行他通過預算的承諾。

克拉恩(Eli Crane，亞利桑納州)，他雖未點名麥卡錫，但指出共和黨高層一直失敗，「我們在眾院有多數，可以為全民戰鬥，而造就大膽、持久的變革，但黨高層居然內縮，通過法案的得票，民主黨票居然比共和黨還要多」。

帶頭提案罷免麥卡錫的蓋茨表示，就預算案及國債債限，麥卡錫都與民主黨妥協，華府必須變革，眾院共和黨團必須走上更好之途；麥卡錫碰到重大的事都未能站好立場，蓋茨表示，既然麥卡錫不願意，他自己願意。

古德(Bob Good，維吉尼亞州)批評麥卡錫接受持續撥款決議案，全民要是眾院議長，願意為讓共和黨取得多數的承諾而戰，而不是對預算不負責任地妥協，取得的民主黨票數竟比共和黨票還多。

南西‧梅斯(Nancy Mace，南卡州)批評麥卡錫未能實踐諾言，不展期而注資給聯邦政府。

羅森戴爾(Matt Rosendale，蒙大拿州)表示，他因國債而支持罷免麥卡錫，國家目前負債33兆元，邊境正面臨史無前例的移民入侵，美國不選擇支配能源，反而要依賴，眾院理當有敢於改變現況、結束亂局的議長。