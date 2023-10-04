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蓋茨拉下麥卡錫 金瑞契：行為幼稚 應驅逐出黨團

編譯潘勛／綜合3日電
前共和黨眾院議長金瑞契(圖)呼籲，把「害群之馬」佛州眾議員蓋茨逐出國會。(美聯社)
前共和黨眾院議長金瑞契(圖)呼籲，把「害群之馬」佛州眾議員蓋茨逐出國會。(美聯社)

佛州出身的聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)提案罷免同黨籍議長麥卡錫，麥卡錫表示，蓋茨「有個人因素」，才想趕他下台；蓋茨因提案罷免麥卡錫，個人品德受到關注，紀律委員會正在調查他；共和黨大佬、前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)甚至公開呼籲把蓋茨驅逐出黨團，讓麥卡錫保住位子。

每日郵報(Daily Mail)3日報導，麥卡錫表示，他不需要民主黨來幫他保住議長位子；而蓋茨一開始就打算罷免他；蓋茨生活裡有些私事，要應付起來都很吃力。

麥卡錫與一些盟友宣稱，蓋茨對他的敵意，是源自他認為議長應該就紀律委員會調查他行為不檢一事，發揮影響力。麥卡錫頻頻表示，他不介入紀律案件。

紐約時報報導，蓋茨提案而成功罷免麥卡錫，保證自己成為眾院史上最受訾議議員之一的地位，另讓人注意到紀律委員會對他的調查。紀律委員會正在調查蓋茨性行為不檢，以及亂用資金等。

蓋茨斷言，紀律委員會調查他兩年多，都是麥卡錫與其盟友的傑作，有意抹黑他，「我是國會史上被調查最嚴重的議員。紀律委員會似乎是按我與議長的關係，調查我時鬆時緊」。

自2021年春季以來，蓋茨便因性行為不檢、吸食毒品、在眾院議場散播不宜圖像或視頻、亂用證件、把競選資金轉為個人財物、收受眾院法規禁止的禮物，此外還有其他指控。

因司法部也在偵辦蓋茨，罪名有販運娼妓、與未成年人性交等，紀律委員會暫停調查蓋茨；但司法部2月判定，無法以紮實罪名在法院起訴蓋茨，故撤銷起訴行動。

國會山莊報(The Hill)報導，金瑞契在華盛頓郵報撰寫輿情文章時，批評蓋茨「反共和黨」、「行為幼稚」、「對保守派運動造成主動傷害」。金瑞契寫道，蓋茨已不是尋常演戲，所做所為勢必摧毀共和黨治理眾院的能力，無法鮮明凸出拜登政府失策造成的災難。

扳倒議長麥卡錫(右)的佛州國會眾議員蓋茨(左)，本身被各種醜聞纏身，正在接受調查...
扳倒議長麥卡錫(右)的佛州國會眾議員蓋茨(左)，本身被各種醜聞纏身，正在接受調查當中。(美聯社)

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