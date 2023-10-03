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諾貝爾物理學獎 3學者阿秒研究同享殊榮

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諾貝爾物理學獎 3學者阿秒研究同享殊榮

編譯高詣軒／即時報導
2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）。（取材自X@NobelPrize）
2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）。（取材自X@NobelPrize）

2023年諾貝爾物理學獎得主約於瑞典當地3日上午11時45分（美東時間同日上午5時45分）宣布，由美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini） 、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）獲得殊榮。

三人貢獻在於阿秒（attosecond）物理學。獎項得主將獲頒1,100萬瑞典克朗（約99.4萬美元）獎金。

諾貝爾醫學獎得主2日出爐後，每年的「諾貝爾獎周」起跑。本日宣布物理學獎得主後，4日及5日將分別宣布化學獎、文學獎得主，眾所矚目的和平獎預定6日宣布，9日則是壓軸的經濟學獎。

去年諾貝爾物理學獎由法國學者艾斯佩特（Alain Aspect）、美國學者柯羅瑟（John Clauser）及奧地利學者吉林哲（Anton Zeilinger）3人獲獎，其實驗證實量子力學違背貝爾不等式，粒子間存在所謂「量子隱形運輸」。他們對量子糾纏的研究，大幅貢獻當前量子資訊科學。

2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Ag...
2023年諾貝爾物理學獎得主為美國俄亥俄州大學學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、法籍瑞典物理學家呂利耶（Anne L’Huillier）及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲（Ferenc Krausz）。（路透）

諾貝爾獎 瑞典 俄亥俄州

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