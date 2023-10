諾貝爾物理學獎 3學者阿秒研究同享殊榮

2023年諾貝爾物理學獎得主約於瑞典 當地3日上午11時45分(美東時間同日上午5時45分)宣布,由美國俄亥俄州 大學學者亞谷斯蒂尼(Pierre Agostini) 、法籍瑞典物理學家呂利耶(Anne L’Huillier)及德國慕尼黑路德維格馬克西米利安大學學者克勞茲(Ferenc Krausz)獲得殊榮。

三人貢獻在於阿秒(attosecond)物理學。獎項得主將獲頒1,100萬瑞典克朗(約99.4萬美元)獎金。

諾貝爾醫學獎得主2日出爐後,每年的「諾貝爾獎 周」起跑。本日宣布物理學獎得主後,4日及5日將分別宣布化學獎、文學獎得主,眾所矚目的和平獎預定6日宣布,9日則是壓軸的經濟學獎。

去年諾貝爾物理學獎由法國學者艾斯佩特(Alain Aspect)、美國學者柯羅瑟(John Clauser)及奧地利學者吉林哲(Anton Zeilinger)3人獲獎,其實驗證實量子力學違背貝爾不等式,粒子間存在所謂「量子隱形運輸」。他們對量子糾纏的研究,大幅貢獻當前量子資訊科學。

