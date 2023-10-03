美晶片禁令將周年 警告北京本月更新 官員：先告知穩定關係

雖然業者曾遊說白宮減緩對中國出口晶片的限制，但拜登政府仍決定在近日內宣布更新禁令防堵漏洞。(Getty Images)

路透2日報導，拜登政府已警告北京政府，計畫最早將在10月初更新限制晶片 及晶片製造工具出口中國的法規。

路透報導，負責出口管制的商務部 正在更新去年首度公布的出口限制措施；美國官員透露，華府 提前先告知中方政策決定，是為了穩定兩國關係。

新規與日本荷蘭一致

其他消息人士則表示，此次更新旨在限制中國取得更多製造晶片的工具，以便與荷蘭和日本的新規定一致，防堵對人工智慧(AI)晶片出口限制的漏洞。

美國官員說：「基於與政府官員的對話，中國已預期出口限制會在一周年左右更新。」當初的規定在2022年10月7日公布。

這位官員表示，美方官員近幾周內已向中方提供此一訊息，但拒絕透露談話細節。

美方事先告知中方，是華府穩定與北京關係的廣泛行動之一。

美方2月擊落中國的偵察氣球，造成兩國緊張情勢升溫；美國事後尋求破冰，派多位高官赴中，包括商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)8月訪中。此外，國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月在地中海島國馬爾他與中國外交部長王毅會談。

中使館批美打壓中企

美國去年10月公布的限制措施旨在切斷中國取得先進AI晶片的管道，限制中國從美國進口最精密晶片製造工具的能力，藉此防止美國技術被用於強化中國軍力。

商務部不予置評，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則表示，「中方堅決反對美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，肆意打壓中國企業」。

前白宮國安會議(NSC)官員哈洛(Peter Harrell)表示，他不清楚華府是否提前警告中方，但若是如此，代表華府試圖避免釋出可能造成誤解的訊號。

財政部長葉倫(Janet Yellen)7月曾就8月發布的美國對華投資限制措施，向中國官員發出警告。

限制技術工作未定案

拜登政府希望敲定中國國家主席習近平11月來舊金山參加「亞太經濟合作會議」(APEC)高峰會，此事也影響了美國公布更新出口規定的時間。

消息人士指出，官員尋求避免在峰會登場前夕發布，這樣可能導致習近平不出席APEC，任何還沒準備好在10月初公布的規定，很可能延後至峰會後公布，避免激怒中國。

官員表示：「美國政府基於諸多考量，把(公布時間)範圍縮小在一周年左右。」然而，官員9月29日透露，有關敲定限制措施的技術工作未臻完備，「目前尚無最終定案」。