我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

美晶片禁令將周年 警告北京本月更新 官員：先告知穩定關係

編譯葉亭均、陳韻涵／綜合報導
雖然業者曾遊說白宮減緩對中國出口晶片的限制，但拜登政府仍決定在近日內宣布更新禁令防堵漏洞。(Getty Images)
雖然業者曾遊說白宮減緩對中國出口晶片的限制，但拜登政府仍決定在近日內宣布更新禁令防堵漏洞。(Getty Images)

路透2日報導，拜登政府已警告北京政府，計畫最早將在10月初更新限制晶片及晶片製造工具出口中國的法規。

路透報導，負責出口管制的商務部正在更新去年首度公布的出口限制措施；美國官員透露，華府提前先告知中方政策決定，是為了穩定兩國關係。

新規與日本荷蘭一致

其他消息人士則表示，此次更新旨在限制中國取得更多製造晶片的工具，以便與荷蘭和日本的新規定一致，防堵對人工智慧(AI)晶片出口限制的漏洞。

美國官員說：「基於與政府官員的對話，中國已預期出口限制會在一周年左右更新。」當初的規定在2022年10月7日公布。

這位官員表示，美方官員近幾周內已向中方提供此一訊息，但拒絕透露談話細節。

美方事先告知中方，是華府穩定與北京關係的廣泛行動之一。

美方2月擊落中國的偵察氣球，造成兩國緊張情勢升溫；美國事後尋求破冰，派多位高官赴中，包括商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)8月訪中。此外，國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月在地中海島國馬爾他與中國外交部長王毅會談。

中使館批美打壓中企

美國去年10月公布的限制措施旨在切斷中國取得先進AI晶片的管道，限制中國從美國進口最精密晶片製造工具的能力，藉此防止美國技術被用於強化中國軍力。

商務部不予置評，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則表示，「中方堅決反對美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，肆意打壓中國企業」。

前白宮國安會議(NSC)官員哈洛(Peter Harrell)表示，他不清楚華府是否提前警告中方，但若是如此，代表華府試圖避免釋出可能造成誤解的訊號。

財政部長葉倫(Janet Yellen)7月曾就8月發布的美國對華投資限制措施，向中國官員發出警告。

限制技術工作未定案

拜登政府希望敲定中國國家主席習近平11月來舊金山參加「亞太經濟合作會議」(APEC)高峰會，此事也影響了美國公布更新出口規定的時間。

消息人士指出，官員尋求避免在峰會登場前夕發布，這樣可能導致習近平不出席APEC，任何還沒準備好在10月初公布的規定，很可能延後至峰會後公布，避免激怒中國。

官員表示：「美國政府基於諸多考量，把(公布時間)範圍縮小在一周年左右。」然而，官員9月29日透露，有關敲定限制措施的技術工作未臻完備，「目前尚無最終定案」。

拜習去年11月在印尼峇里島20大工業國(G20)高峰會舉行雙邊峰會後，兩人就沒再見面，習近平9月刻意不出席今年度在印度舉行的G20會議。

美中之間的科技戰尚未停消，拜登政府近日將宣布更新晶片禁令。（美聯社）
美中之間的科技戰尚未停消，拜登政府近日將宣布更新晶片禁令。（美聯社）

晶片 華府 商務部

上一則

詐欺案紐約開庭 川普庭外怒批：可恥審判、獵巫

延伸閱讀

若拜登干預川普案？司法部長：我將辭職

若拜登干預川普案？司法部長：我將辭職
拜登競選2024強打「經濟牌」 自家人不埋單：悖離現狀

拜登競選2024強打「經濟牌」 自家人不埋單：悖離現狀
獨厚非裔惹議 川普嗆對搶劫者開槍

獨厚非裔惹議 川普嗆對搶劫者開槍
路透：美官員警告中國10月初進一步緊縮晶片出口管制

路透：美官員警告中國10月初進一步緊縮晶片出口管制

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快