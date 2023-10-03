我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

台灣選戰打到美國 美台國防工業會談 藍綠白3黨到齊與會

記者張文馨／維吉尼亞州報導
台國防部軍備副部長徐衍璞。(中央社)
台國防部軍備副部長徐衍璞。(中央社)

美台國防工業會議2日在維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)舉行，民進黨國民黨和民眾黨均派人與會，三黨表面行禮如儀，私下角力不斷，藍綠在場邊與拜登政府官員會談，民眾黨透露會議結束後會拜會行政部門。

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞率團參加美台國防工業會議並發表專題演說，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(Jedidiah Royal)與國務院政軍局副助卿雷絲妮克(Mira Resnick)也會分別舉行閉門演說。他在會議場邊表示，盼促進台美軍事合作，希望能比照漢翔成立F-16戰機維修中心，在未來接裝武器都能複製這個模式來增加更多合作，在台灣建立武器生產和維持妥善的能力。

徐衍璞表示，他透過這次會議向美方強調，台灣重視國防自主、爭取美國更好的武器裝備獲得、台灣落實各項部隊訓練、強化後備動員能力，並且讓國防意識奠基在國人心中，這一兩年來的具體成效，美方都可以充分感受到。

徐衍璞在演說中提到台美國防產業合作的重要性，他表示，需要美方協助台灣擁有部分武器全壽期自給自足的能力，協助在地化生產，以有效加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，落實在地化後勤維保，強化台灣國防自主與韌性。

台灣正值總統大選，三黨都有派代表與會。民眾黨首次派代表參加美台國防工業會議。國民黨駐美代表黃介正表示，「不想別苗頭他就不會來」，這是健康的政黨競爭；然而，這是一個討論實質問題的平台，不是選戰的一部分，政黨代表必須要談實質問題，能給美國朋友方向感，才會受到重視。

民進黨國際部主任、賴清德陣營發言人趙怡翔表示，國民黨代表致詞、民進黨代表與談，以及民眾黨代表與會，是這場活動比較特別的現象；只要各政黨對台美安全合作有興趣，都是正面發展。

黃介正發表午間專題演說，趙怡翔在閉門會議時與美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)同台討論美台國防政策的變化。

民眾黨秘書長周台竹則說，三政黨代表都來參加這場會議，代表強化台美關係是國內共識；他也透露，在美國在台協會(AIT)台北辦事處的協助下，民眾黨代表將拜會美國行政部門，這是繼黨主席柯文哲今年4月以來民眾黨的二度訪美；他說，因為柯文哲當選機率滿大，這次來跟美方進一步溝通。

據了解，國民黨和民進黨的代表在美台國防工業會議場邊和與會的拜登政府官員互動。

在不對外公開的專題演說中，黃介正提到，國民黨總統參選人侯友宜將在本月下旬公布完整的外交與國防政策。 

國民黨 民進黨 拜登

上一則

「告訴」人類細胞創造抗原 mRNA技術還可治愛滋、癌症

下一則

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

延伸閱讀

共和黨逼宮…極右派蓋茨正式提案「罷免」眾院議長麥卡錫

共和黨逼宮…極右派蓋茨正式提案「罷免」眾院議長麥卡錫
路透：美官員警告中國10月初進一步緊縮晶片出口管制

路透：美官員警告中國10月初進一步緊縮晶片出口管制
台國防部副部長：盼促進台美軍事合作

台國防部副部長：盼促進台美軍事合作
選舉角力會外賽 三黨代表在美台國防工業會議別苗頭

選舉角力會外賽 三黨代表在美台國防工業會議別苗頭

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快