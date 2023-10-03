台灣選戰打到美國 美台國防工業會談 藍綠白3黨到齊與會

台國防部軍備副部長徐衍璞。(中央社)

美台國防工業會議2日在維吉尼亞州威廉斯堡(Williamsburg)舉行，民進黨 、國民黨 和民眾黨均派人與會，三黨表面行禮如儀，私下角力不斷，藍綠在場邊與拜登 政府官員會談，民眾黨透露會議結束後會拜會行政部門。

中華民國國防部軍備副部長徐衍璞率團參加美台國防工業會議並發表專題演說，美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾(Jedidiah Royal)與國務院政軍局副助卿雷絲妮克(Mira Resnick)也會分別舉行閉門演說。他在會議場邊表示，盼促進台美軍事合作，希望能比照漢翔成立F-16戰機維修中心，在未來接裝武器都能複製這個模式來增加更多合作，在台灣建立武器生產和維持妥善的能力。

徐衍璞表示，他透過這次會議向美方強調，台灣重視國防自主、爭取美國更好的武器裝備獲得、台灣落實各項部隊訓練、強化後備動員能力，並且讓國防意識奠基在國人心中，這一兩年來的具體成效，美方都可以充分感受到。

徐衍璞在演說中提到台美國防產業合作的重要性，他表示，需要美方協助台灣擁有部分武器全壽期自給自足的能力，協助在地化生產，以有效加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，落實在地化後勤維保，強化台灣國防自主與韌性。

台灣正值總統大選，三黨都有派代表與會。民眾黨首次派代表參加美台國防工業會議。國民黨駐美代表黃介正表示，「不想別苗頭他就不會來」，這是健康的政黨競爭；然而，這是一個討論實質問題的平台，不是選戰的一部分，政黨代表必須要談實質問題，能給美國朋友方向感，才會受到重視。

民進黨國際部主任、賴清德陣營發言人趙怡翔表示，國民黨代表致詞、民進黨代表與談，以及民眾黨代表與會，是這場活動比較特別的現象；只要各政黨對台美安全合作有興趣，都是正面發展。

黃介正發表午間專題演說，趙怡翔在閉門會議時與美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)同台討論美台國防政策的變化。

民眾黨秘書長周台竹則說，三政黨代表都來參加這場會議，代表強化台美關係是國內共識；他也透露，在美國在台協會(AIT)台北辦事處的協助下，民眾黨代表將拜會美國行政部門，這是繼黨主席柯文哲今年4月以來民眾黨的二度訪美；他說，因為柯文哲當選機率滿大，這次來跟美方進一步溝通。

據了解，國民黨和民進黨的代表在美台國防工業會議場邊和與會的拜登政府官員互動。

在不對外公開的專題演說中，黃介正提到，國民黨總統參選人侯友宜將在本月下旬公布完整的外交與國防政策。