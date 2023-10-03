美軍方盼國會快行動 援烏軍費只剩52億

烏克蘭總統澤倫斯基9冃30日拜訪國會，得到國會參院民主黨舒默(右)與共和黨麥康諾(左)兩黨領袖保證，軍援烏克蘭政策不會改變。(美聯社)

美聯社2日報導，五角大廈 (The Pentagon)官員警告，烏克蘭 軍援預算 吃緊，恐將影響現行維持供應武器以及造成降低部分部隊補給速度。最快2023年11月中旬提供軍援烏克蘭的經費就會斷炊，未來三個月的國會預算軍援極為重要。

美聯社取得的資料顯示，五角大廈呼籲國會重新提供資金給烏克蘭。

國會在上周末剛通過一項臨時開支法，避免聯邦政府關閉，但該法內沒有包括對烏克蘭抵抗俄羅斯的所有援助。

報導指，五角大廈主計長邁考克(Michael McCord)告訴參眾兩院領袖說，國會先前提供的259億元只剩下16億元，可用來補充提供給烏克蘭的美軍物資。這些武器包括火砲彈藥、火箭和對烏克蘭反攻行動至關重要的導彈。此外，美國還有約54億元可供提供武器和設備。

邁考克表示，美國已完全花光「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative)的長期資金，該倡議為未來武器採購合約提供經費。他說，「應對不確定的經費供應，我們已被迫減緩自身軍力的補充。未能及時補充我國軍隊，將損害戰備能力。」

拜登總統上周日也表示，雖然目前援助仍將維持，但時間正在逐漸耗盡，「無論在任何情況下，我們都不能允許美國對烏克蘭的支援中斷。我們還有時間，但時間已經不多了。」

華府智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)顧問坎西恩(Mark Cancian)則說，如果援助沒有持續供應，烏克蘭的抵抗能力將開始衰弱，「新的經費如果沒有著落，等到感恩節，他們就會開始吃苦頭。」

國會通過的短期開支法案僅持續至11月中旬。邁考克表示，屆時國防部能否獲得經費繼續提供烏克蘭援助，還難以預料。許多國會議員已意識到，隨著戰事的拖延及共和黨極右派抵制援助的氣勢，國會要批准烏克蘭援助的難度已愈來愈高。