實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）、美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得2023年諾貝爾醫學獎殊榮。對此，中研院院士陳培哲說，原本全球生醫學界都認為這兩名科學家應在去年拿獎，結果令人意外，今年得獎，可說是眾望所歸、實至名歸。（本報資料照片）

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）、美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得2023年諾貝爾醫學 獎殊榮。對此，中研院院士陳培哲說，原本全球生醫學界都認為這兩名科學家應在去年拿獎，結果令人意外，今年得獎，可說是眾望所歸、實至名歸。

陳培哲表示，卡里科（Katalin Kariko）的疫苗 研究之路崎嶇不平，她隻身渡海，至美國投入mRNA疫苗，前10年遇到瓶頸，相當不順，但她仍舊堅持到底，終於締造出免疫學上的重大突破，整個過程曲折，充滿險境，最後終獲成功，激勵人心，宛如一齣勵志電影。

傳統疫苗研發以蛋白質為主，但至少得花上二至三年，生醫界希望有所突破，因此將DNA、RNA視為標的物，期盼縮短研發時程，不過，以DNA作為核酸，研製而成的疫苗，動物實驗完美，但人類臨床宣告失敗。

至於RNA部分，臨床試驗發現，接種後引發強烈發炎反應，副作用超乎預期，卡里科（Katalin Kariko）兩人持續研究下，改變核酸四個鹼基結構，將其中一個置換為人工鹼基，大幅減少注射後的發炎反應，開啟了疫苗的新紀元。

陳培哲指出，以此新技術研發疫苗，大幅縮短研製時程，只需兩三個月，在全球新冠疫情大爆發時，立下了大功，拯救無數生命。原本科學界認為，卡里科（Katalin Kariko）、魏斯曼（Drew Weissman）理應為去年諾貝爾醫學獎得主，但結果出人意料，今年得獎，讓生技學界心服口服。