黨內強硬派揚言拉下議長麥卡錫 眾院「罷黜動議」如何運作？

美國聯邦眾議院議長麥卡錫9月30日在眾院通過臨時預算案後，於記者會發言。（歐新社）

共和黨 籍聯邦眾議院議長麥卡錫 不顧黨內強硬派反對，和民主黨合作通過臨時開支法案，暫解政府關門危機，卻遭到黨內強硬派揚言罷黜，共和黨眾議員蓋茨已威脅發動「罷黜動議」（motion to vacate）。眾院 的罷黜動議如何運作？麥卡錫是否將失議長大位？

路透解釋，罷黜動議為聯邦眾院撤換議長的程序，目前眾院規定只要一名議員就能提出，共和黨籍或民主黨籍皆可。若提出的罷黜動議為「優先」（privileged）決議案，眾院遲早必須審議，不過可能受到程序表決的延遲。

一旦罷黜動議進入眾院表決，只需簡單多數決即可通過。占眾院多數的共和黨目前有221席，民主黨212席，意味只要有5名以上黨內議員倒戈，加上民主黨全數支持，麥卡錫恐就會失去議長寶座。

民主黨籍的前議長裴洛西任內，罷黜動議須獲一個黨的多數支持，才能進入表決。然而，麥卡錫今年1月經過15輪表決才當選議長，當時做出許多讓步，讓黨內強硬派權力增加，其中一項讓步即容許單一議員就可提出罷黜動議，使麥卡錫隨時到受強硬派威脅。

佛州選出的眾議員蓋茨向來與麥卡錫不和，已多次揚言提出罷黜動議，麥卡錫則顯得老神在在。路透指出，9月14日的共和黨眾議員閉門會議上，麥卡錫曾挑釁蓋茨，要他提出罷黜動議。

畢紹普（Dan Bishop）、克拉恩（Eli Crane）等其他共和黨眾議員，也透露會支持罷黜動議。

路透引述眾院資料指出，罷黜動議最早曾於1910年由共和黨籍的時任議長甘農自請提出，目的為迫使黨內持異議的議員表態是否支持他，最後並未通過。

1997年，時任共和黨籍眾議長金瑞契也面臨罷黜動議威脅，最後雖成功壓住反對聲音，並未實際被提罷黜動議，但於1998年在期中選舉結果不理想之下請辭。

2015年，時任共和黨眾議員梅多斯曾對同黨的議長貝納提出罷黜動議，最後未交付表決，但貝納數個月後就請辭，稱管控黨內強硬保守派人士頗具挑戰。