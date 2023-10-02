諾貝爾醫學獎2得主曾訪台 8月參加唐獎典禮 並與四校學生談保持熱情

Katalin Kariko於今年8月2日訪台，因獲唐獎而演講。（唐獎基金會提供）

諾貝爾獎 今 (10/2) 日揭曉醫學 獎得主，由唐獎2022年「生技醫藥獎」得主卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得，表彰他們對核苷鹼基修飾的發現，促成開發有效的COVID-19 mRNA疫苗 。

唐獎基金會表示，卡塔林·卡里科、德魯·魏斯曼今年8月才剛一同赴台參加第五屆唐獎頒獎典禮及「唐獎周」各場公開活動，包括「唐獎得獎人演講」、「唐獎台灣生醫論壇」等活動，唐獎還特別安排卡塔林·卡里科前往北一女中，與200多名來自建國中學、師大附中與成功高中四校高中生，以「mRNA療法－我的生命之旅」主題齊聚對談。

卡塔林·卡里科以自身崎嶇波折但築夢踏實的人生經歷，鼓勵在場有志成為科學家的青年學子，對自己所從事的事保持熱情，並且相信自己，學習與壓力共處，不斷學習成長，期盼更多下一代學子能投入科學家的行列。

至於魏斯曼8月訪台時，也發表演說，他提到疫苗每年預防4至5百萬人死亡。經核苷修飾的mRNA於15年前被研發出來，並在疫情期間大放異彩。

唐獎教育基金會陳振川執行長在第一時間代表基金會及創辦人尹衍樑向兩位得主致上誠摯祝賀，此次獲獎更證明兩位唐獎得主突破性發現與創新技術是SARS-COV-2疫苗能被快速開發的關鍵，不僅徹底改變了疫苗學，更是蛋白質療法的典範轉移，正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

有別於傳統蛋白質療法開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可量產且價格相對便宜，特別有助於貧窮或開發中國家人民也能擁有同樣好品質的醫療。未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗...等多重疾病的治療領域。

唐獎基金會表示，這是繼唐獎首屆2014年生技醫藥獎得主詹姆斯．艾利森（James P. Allison）和本庶 佑（Tasuku Honjo）於2018年共同榮獲諾貝爾醫學獎，2016年唐獎生技醫藥獎得主伊曼紐．夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)和珍妮佛．道納(Jennifer A. Doudna)以基因編輯技術貢獻榮獲2020年諾貝爾化學獎後，唐獎得主第三度獲得諾貝爾獎殊榮。

●關於唐獎

有感於全球化的進展，人類在享受文明與科技帶來便利的同時，亦面臨氣候變遷、新傳染疫病、貧富差距、社會道德式微..等種種考驗，尹衍樑博士於2012年12月成立唐獎，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，每兩年由專業獨立評選委員會(邀聘國際著名專家學者，含多名諾貝爾獎得主），不分種族、國籍、性別，遴選出對世界具有創新實質貢獻及影響力的得主。每獎項提供5千萬獎金，其中含1千萬支持相關研究教育計畫，以鼓勵專業人才投入探索21世紀人類所需，以頂尖的創新研究成果及社會實踐引領全人類發展。