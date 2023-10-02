諾貝爾醫學獎 卡里科、魏斯曼促成新冠疫苗問世獲殊榮

2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。（取材自推特）

2023年諾貝爾醫學 獎得主約於瑞典 當地2日上午11時45分公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。

卡里科和魏斯曼的的研究成果，直接促使第1種對抗新冠肺炎的輝瑞和莫德納mRNA疫苗問世，此前獲獎的呼聲已經很高。獎項得主將獲頒1,100萬瑞典克朗（約100.1萬美元）獎金。

早在2022年，Katalin Kariko和Drew Weissman即因mRNA技術運用於新冠疫苗而得到「唐獎（Tang Prize）」。根據唐獎網站資料， 2022年唐獎生技醫藥獎授予Katalin Kariko、Drew Weissman和Pieter Cullis，他們開發的新平台使用經過核苷修飾的mRNA疫苗，並藉由脂質奈米顆粒在體內傳送。

唐獎網站指出，要將RNA送進人體有兩大挑戰，首先，RNA會觸發先天性免疫反應；其次，RNA在人體內極易降解，難以送達標的細胞或器官。三位獲獎者的突破性發現以及他們為克服這些問題開發的巧妙方法，是SARS-CoV-2疫苗能被快速開發的關鍵。這些技術不僅徹底改變了疫苗學，正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

有別於前者開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可大量生產且價格相對便宜，未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病等多重疾病的治療領域。

根據唐獎網站，Katalin Kariko在匈牙利接受教育，1985年移居美國，專門研究RNA及其化學合成，使能在體內外細胞中有效生產蛋白質。她有系統且嚴謹地解決了將RNA使用在疫苗學和治療中的許多問題。她與Drew Weissman一起證明mRNA會被類鐸受體（TLRs）辨識，從而參與先天性免疫反應。若將mRNA注射到動物體內，會導致嚴重的發炎反應。但若mRNA的核苷經過修飾，如同一些自然存在的RNA，就不會引發這些反應。

他們成功找出了重要的核苷修飾，並創造了不會引起發炎的隱形（stealth０ RNA。Katalin Kariko自2013年開始與BioNTech RNA Pharmaceuticals藥廠合作，並參與BNT疫苗的開發。

Drew Weissman於1997年在美國賓夕法尼亞大學開設實驗室，專門研究開發HIV疫苗，也曾在美國國家衛生院從事HIV相關研究。與Katalin Kariko合作後，他開始投入以RNA作為疫苗的研究。他們兩人在2005年發表了經過核苷修飾的RNA是非免疫原性的重要發現之後，Katalin Kariko一直積極投入於將該技術應用於開發能抵禦HIV和Zika病毒等病毒感染之RNA疫苗。

唐獎網站指出，身為免疫學專家，Katalin Kariko和Drew Weissman的合作促成了這些重要發現，他們共同擁有非免疫原性、經核苷修飾的RNA應用之美國專利，更為BNT及Moderna疫苗奠定了基礎。