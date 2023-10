諾貝爾醫學獎 卡里科、魏斯曼促成新冠疫苗問世獲殊榮

2023年諾貝爾醫學 獎得主約於瑞典 當地2日上午11時45分公布,由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科(Katalin Kariko)及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼(Drew Weissman)獲得殊榮。

卡里科和魏斯曼的的研究成果,直接促使第1種對抗新冠肺炎的輝瑞和莫德納mRNA疫苗問世,此前獲獎的呼聲已經很高。獎項得主將獲頒1,100萬瑞典克朗(約100.1萬美元)獎金。

早在2022年,Katalin Kariko和Drew Weissman即因mRNA技術運用於新冠疫苗而得到「唐獎(Tang Prize)」。根據唐獎網站資料, 2022年唐獎生技醫藥獎授予Katalin Kariko、Drew Weissman和Pieter Cullis,他們開發的新平台使用經過核苷修飾的mRNA疫苗,並藉由脂質奈米顆粒在體內傳送。

唐獎網站指出,要將RNA送進人體有兩大挑戰,首先,RNA會觸發先天性免疫反應;其次,RNA在人體內極易降解,難以送達標的細胞或器官。三位獲獎者的突破性發現以及他們為克服這些問題開發的巧妙方法,是SARS-CoV-2疫苗能被快速開發的關鍵。這些技術不僅徹底改變了疫苗學,正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

有別於前者開發時間久、製造經費高,mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠,不但可大量生產且價格相對便宜,未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病等多重疾病的治療領域。

根據唐獎網站,Katalin Kariko在匈牙利接受教育,1985年移居美國,專門研究RNA及其化學合成,使能在體內外細胞中有效生產蛋白質。她有系統且嚴謹地解決了將RNA使用在疫苗學和治療中的許多問題。她與Drew Weissman一起證明mRNA會被類鐸受體(TLRs)辨識,從而參與先天性免疫反應。若將mRNA注射到動物體內,會導致嚴重的發炎反應。但若mRNA的核苷經過修飾,如同一些自然存在的RNA,就不會引發這些反應。

他們成功找出了重要的核苷修飾,並創造了不會引起發炎的隱形(stealth0 RNA。Katalin Kariko自2013年開始與BioNTech RNA Pharmaceuticals藥廠合作,並參與BNT疫苗的開發。

Drew Weissman於1997年在美國賓夕法尼亞大學開設實驗室,專門研究開發HIV疫苗,也曾在美國國家衛生院從事HIV相關研究。與Katalin Kariko合作後,他開始投入以RNA作為疫苗的研究。他們兩人在2005年發表了經過核苷修飾的RNA是非免疫原性的重要發現之後,Katalin Kariko一直積極投入於將該技術應用於開發能抵禦HIV和Zika病毒等病毒感染之RNA疫苗。

唐獎網站指出,身為免疫學專家,Katalin Kariko和Drew Weissman的合作促成了這些重要發現,他們共同擁有非免疫原性、經核苷修飾的RNA應用之美國專利,更為BNT及Moderna疫苗奠定了基礎。

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj