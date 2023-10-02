紐時分析 聯邦政府關門之亂 國人已習慣了

紐約時報分析，聯邦政府失靈成為新常態，國民已習慣。(Getty Images)

紐約時報分析，聯邦政府 失靈成為新常態，國民已習慣首都國會陷入混亂。

聯邦政府關門 歹戲拖棚，但近期Google搜尋趨勢顯示，國民更關心饒舌歌手夏庫爾(Tupac Shakur)命案偵辦發展、誰會贏得實境節目「黃金單身漢」(The Golden Bachelor)大獎，以及勁球(Powerball)兆彩獎落誰家。

就連政府可能面臨關門的10月1日「國際咖啡日」，人們對咖啡相關的搜尋也比政府關門來得多。

這並非民眾對國會領袖懸崖勒馬，在最後一刻避免關門有信心，而是凸顯國民早已習慣華府 混亂。

此次國會意外通過臨時開支決議案(continuing resolution)，讓聯邦政府以目前開支水準，維繫運作到11月中旬，但屆時又要再吵一波。

國民看似已預期相關混亂事件會發生，在政黨兩極化、動盪不安、前總統川普面臨四項刑案共91重罪指控、現任總統拜登面臨眾院彈劾調查之際，國民早已習慣華府亂糟糟，政府失靈已成新常態。

在聯邦政府擔任參院共和黨人資深預算顧問長達33年的霍格蘭(G. William Hoagland)表示，「遺憾，對於聯邦政府以外的普通人而言，這些治理空窗並非新鮮事」。

聯邦政府關門是現代現象，凸顯華府暴躁的指標。

國會過去曾偶爾拒絕通過開支法案，但在前總統卡特的司法部長1980年、1981年裁定，若國會不撥款，非必要職務必須暫停之後，才導致政府關門。

雷根總統與布希總統(George H.W. Bush)任內發生多次關門，但都僅持續幾小時、幾天或周末，國民幾乎未察覺。

1995年末到1996年初，共和黨眾議員在柯林頓總統任內的預算鬥爭中連續使政府關門，招致輿論強烈反對，且這般政治策略影響往後近18年。

2013年以來，歷任總統歐巴馬、川普及拜登都面臨政府關門數日的情況，幾乎成為慣例。

密蘇里州前參議員麥克卡斯基爾(Claire McCaskill，民主黨)表示，「此情況的一大問題是政府失靈與混亂已融入當今政治血液，因此許多人已不再打電話或寫電郵向議員抱怨，他們視此為常態、政黨極化和黨派政治的一部分」。