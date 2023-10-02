單車下山理論 麥卡錫急轉彎 聯邦政府免關門

麥卡錫議長30日結束黨團會議，投票前向媒體說明進度。(Getty Images)

消息人士稱，眾院議長麥卡錫 在30日表決臨時開支法案的最後關頭前，與共和黨 溫和派開會時，究竟是否與黨內極右派議員讓步。麥卡錫的政治盟友、眾議員 史戴爾(Bryan Steil，威斯康辛州)的單車下山理論，認為當前局勢，有點像騎單車，煞車片失靈，只有立即拐轉撞山，不然下山速度愈快，最後撞車會更嚴重，必須保護溫和派共和黨眾議員，別受聯邦政府關門所拖累，故不惜得罪黨內極右派，與眾院民主黨合作，最後關頭通過短期開支法案，未來的事未來再說。

不惜得罪黨內極右派

有線電視新聞網(CNN)1日報導，9月30日早晨麥卡錫與內鬨嚴重的眾院共和黨團開會時，對能否避免政府關門，還沒有完全的把握。共和黨高層已有準備，眾院共和黨可能會讓政府無限期停擺，但溫和派眾議員愈來愈不安。

史戴爾在會中提出單車下山理論，表示保守派不讓步，讓聯邦政府關門愈久，共和黨眾議員，尤其是溫和派的選項會變得愈糟，明年改選時困難增加。

接下來三位紐約州出身的共和黨眾議員發言，力挺短期開支案，警告政府關門會導致的政治反彈，呼籲同僚們讓政府維持運作。

未提援烏及邊界措施

麥卡錫準備行動。他轉頭問黨團成員，「我們要卡參院嗎？」他的盟友們歡呼喝彩，麥卡錫轉頭問助理，多快能趕抵議場？助理回答，15分鐘。而一項「乾淨的」短期開支法案29日晚間已經提出了。所謂「乾淨」的法案是指法案內容不提軍援烏克蘭及邊界加強措施，務期降低各方反對法案的可能，提出最大公約數，各方都可接受，包括民主黨。

麥卡錫於是採取唯一選項，仰仗民主黨的票，通過「持續撥款法案」，注資給政聯邦府運作到11月中旬。在這段期間，儘快通過剩餘的預算案。

麥直接攤牌 面臨罷黜

但這麼做，麥卡錫就與自己黨團的極右派開戰；極右派過去幾周來不斷警告他，那麼做等於他的議長別幹了。

極右派眾議員蓋茨(Matt Gaetz)1日表示，他打算本周內提出動議，試著罷黜麥卡錫；共和黨要撕掉OK繃，以新而信得過的高層來帶領前進。

麥卡錫在最後時刻決定，把持續撥款決議案交全院表決，讓政府取得經費，代表他與極右派的關係開啟戰火的新一章；這次攤牌就算不是醞釀幾個月，也有好幾周，已是別無選擇。

麥卡錫對黨團成員表示，自己已窮盡其他一切選項；話雖如此，事實上幾周以來態勢就很明顯，取得民主黨支持而通過短期開支法案，是讓聯邦政府不關門的唯一選項。

短期開支法案取得兩黨絕大多數支持過關，麥卡錫驚人的態度大轉彎，象徵他完全了解自己很快就會面臨罷黜，所以放話也變硬了；他說，要是有人沖著他提罷黜動議，「就放馬過來吧」，家裡總之要有大人，他決心採取對國家最好的方式。