臨時開支案未納援烏 拜登不放棄：別再玩了 把事辦好

拜登總統1日提醒眾議長麥卡錫，不要忘記軍援烏克蘭的承諾。拜登總統5月在白宮會見共和黨眾院議長麥卡錫，就提高國債上限與降低國家預算案，達成協助。(Getty Images)

拜登 總統1日表示，美國將繼續援助烏克蘭 ，但他示警時間快要流逝，參眾兩院不分民主、共和黨，絕大多數支持援烏，所以他要國會「別再玩了，把事情辦好」；白宮表示，30日通過的臨時開支法沒納入援烏款項，雖失望但不緊張，相信國會本周應能通過援烏法案；基輔當局也表示，對美持續支持對抗俄國仍有信心。

美聯社報導，很多國會議員都承認，要成功取得援烏方案過關，因為戰事進展緩慢，變得愈發困難；鑒於極右派共和黨反對援烏漸漸得勢，接下來還會有別的動作。

Politico政治網站則報導，這次的臨時短期開支法案沒納入援助烏克蘭，對拜登及烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)都是打擊。澤倫斯基上周才造訪華府，與拜登及國會議員們會面，敲定額外的款項，助基輔抵禦莫斯科。

白宮官員表示，麥卡錫 說過，他支持援助烏克蘭；拜登也強調，估計麥卡錫近期內會再次試著讓援烏法案過關。

拜登表示，雖說麥卡錫議長與國會絕大多數議員都堅定支持烏克蘭，但這次短期開支法案中沒新撥款援烏；無論碰到什麼狀況，美國對烏克蘭的援助，都不容打斷。他完全指望麥卡錫信守對烏國人民的承諾，確保必要的援助能通過，在此關鍵時刻幫忙烏國。

Politico政治網站表示，但拜登的說法有多少是捏造、一廂情願，還真是紮實情報，很難判定。

在白宮，沒人說他們由麥卡錫收到確切保證，說他會在眾院提案援烏。

白宮的看法是：除非麥卡錫想引發黨內全面叛變，不然無法把援烏納入短期開支法案；但這並不意味麥卡錫無法分開提案。

紐約時報報導，烏克蘭政府1日表示，雖然美國國會30日通過的短期開支法案沒列入援烏項目，基輔當局對美國持續援助該國對抗俄國侵略，仍有信心。

雖說短期開支法案沒列出援烏項目，但依當前水準繼續注資給政府，故不會立即影響到美國軍援的管道。五角大廈仍有權限由現有軍備中提取約56億元的武器、裝備，另外，短期開支法案仍保留項目，把資金送往烏國，供其訓練部隊等目的使用。