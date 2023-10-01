共和黨恐同室操戈 眾院議長麥卡錫：我會挺過

眾院議長麥卡錫。（美聯社）

面臨同黨議員「逼宮」的聯邦眾議院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）今天預期自己「會挺過這關」。共和黨 控制的眾院 通過避免聯邦政府局部停擺的臨時開支法案後，共和黨內強硬派推動將他罷免。

路透報導，強硬派共和黨人蓋茨（Matt Gaetz）告訴多家美國媒體，他將提出「離職動議」，透過表決來罷免麥卡錫的議長職務，這也是對麥卡錫在眾院支持度的一項測試。共和黨與民主黨在眾院分別有221席、212席。

麥卡錫告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「我會挺過這關，這是我跟蓋茨之間的事。」

蓋茨是共和黨內一個有20多名成員的強硬派團體其中一員，麥卡錫1月之所以歷經15輪表決才終於艱難當選議長，就是拜這個團體逼迫他讓步所賜，這包括修改議事規則，讓單一議員可以提案表決罷免議長。

麥卡錫在這樣的表決中能夠得到多少支持，或者說，會有多少民主黨議員對他相挺，目前不得而知。他上個月對總統拜登啟動彈劾調查，引發民主黨人不滿。

蓋茨在美國廣播公司（ABC）的訪談中說：「如果這次凱文．麥卡錫下週仍然是眾議院議長，那是因為民主黨人幫助他度過難關。我會毫不留情，繼續追求此一目標。」

眾院9月30日以335票對91票通過臨時開支法案，隨後民主黨占多數的參院以88票比9票批准，以避免聯邦政府10年來第4度局部停擺，並趕在美東時間10月1日0時1分大限前送交總統拜登簽署成為法律。

在眾院採取行動後不久，強硬的共和黨保守派就開始針對麥卡錫作為議長的角色磨刀霍霍。