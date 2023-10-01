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停擺危機是共和黨的錯？民調：6成民眾不滿拜登政府預算超編

編譯俞仲慈／綜合30日電
針對政府陷入關門危機，在舊金山參加募款活動的拜登總統指責眾院議長麥卡錫關心其議長寶座勝過國家利益。(美聯社)
針對政府陷入關門危機，在舊金山參加募款活動的拜登總統指責眾院議長麥卡錫關心其議長寶座勝過國家利益。(美聯社)

國會眾院趕在9月30日最後倒數計時階段，匆忙通過效期45天的短期開支法案，解除聯邦政府關門危機。拜登政府和民主黨人紛紛指責共和黨是聯邦預算法案無法過關的始作俑者，不過最新民調顯示，60%民眾不滿拜登政府預算編列，成為執政的民主黨一大警訊。

美聯社30日報導，美聯社和公共事務研究中心(NORC)的民調顯示，一旦聯邦政府關閉，民眾仍認為拜登政府和國會民主黨人需要負起很大一部分責任。

同時儘管多數國人仍支持為社會安全、醫療保健和基礎設施編列更多經費，但有約60%受訪者不滿拜登政府預算超編，因此共和黨人才以民意為理由，堅持主張刪減預算。

白宮行政管理和預算局(OMB)局長楊恩(Shalanda Young)主張拜登政府「絕對不需要」為聯邦預算無法過關負責，並指控共和黨人對百姓生計毫不在乎。她表示：「在我辦公室打掃、清除垃圾的人，都會拿不到薪水，真的，這就是令我生氣的原因。」 

還有白宮資深幕僚鄧恩(Anita Dunn)之前也公開指控眾院共和黨極右派以及前總統川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)支持者，是阻擋聯邦預算過關的罪魁禍首：「就是一個四個字母的支持者，以M開頭、以A結尾，中間有一個A和G，就是這群人拒絕履行職責並無緣無故企圖關閉政府。」

在舊金山參加募款活動的拜登總統也公開指責眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)關心其議長寶座勝過國家利益：「我認為議長實際上只在其職務和國家利益之間，兩者選其一而已。」

在川普任內，聯邦部分機構曾也經歷關門35天的危機，但是華府自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)預算暨福利政策主任博恰(Romina Boccia)認為今年情況不同以往，她表示：「當共和黨人深切了解到無法如願時，就會妥協並重新讓政府運作，目前並不清楚共和黨人究竟想從政府關門危機獲得什麼好處，他們只想讓政府癱瘓。」

預算 拜登 共和黨

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