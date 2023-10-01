避免政府關門 麥卡錫賭上前程：想除掉我，來試試吧

眾院議長麥卡錫回應要剝奪他議長一職的威脅時表示，若「因為我是這個空間裡唯一的成年人，而想除掉我，那就來試試吧」。(Getty Images)

國會眾院議長麥卡錫 30日與民主黨合作，通過短期開支決議案(continuing resolution)，讓聯邦政府以目前開支水準，維繫運作到11月中旬，避免政府關門；麥卡錫30日上午表示，他從不畏懼失去議長一職，是為民眾、三軍將士及邊界巡邏部隊著想，但同為共和黨 的極右派議員蓋茨(Matt Gaetz)大罵麥卡錫食言而肥，揚言立即提案罷黜麥卡錫的議長職位。

福斯新聞網(Fox News)報導，在投票 通過開支案前，麥卡錫回應要剝奪他議長一職的威脅時表示，若「因為我是目前在這裡唯一的成年人，而想除掉我，那就來試試吧」。

眾院通過持共和黨版本的短期開支決議案，民主黨幾乎全部支持，只跑了一票，共和黨則有90票反對本黨提出的法案。

極右派議員蓋茨在投票前便表示反對這一決議；他一直威脅說，麥卡錫違背1月他當選議長時，與異見議員敲定的協議，故要在全院力推投票，決定是否讓麥卡錫去職；麥卡錫當時同意，任何眾議員都可以提出罷黜他的動議。

蓋茨來到國會山莊外對記者們說，「眾院唯一的共識，似乎就是沒人信任麥卡錫。我說過，麥卡錫會不會碰到罷黜動議，完全在他掌握之內，因為他要做的只是遵循與我們在1月達成的協議。讓這種法案交付全院投票，與民主黨人合作通過，如此明目張膽地違背協議，我們必須處理」。

蓋茨還表示，當前的焦點不在罷黜動議，而是在通過開支法案，避免政府關門；假如國家真碰到關門，好像應該關門，他肯定會讓為期盡可能的短、無痛無傷。

華盛頓時報(Washington Times)報導，蓋茨指出麥卡錫未能讓共和黨黨團團結，通過12件預算法案，所以要讓麥卡錫幹不成議長；但佛州出身的蓋茨尚未提出罷黜動議，他表示，他們的計畫在繼續營造出支持力道，讓單一主題的開支法案能過關；他稱當前45天的短期開支法案無法讓國家掙脫財政困頓，還背著33兆元債務，年度赤字2兆2000億元。