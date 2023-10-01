延遲開支案表決？民主黨眾議員鮑曼拉響火警警報

民主黨眾議員鮑曼被監視器拍到拉火警警報。(取自X平台)

國會眾院 30日通過了一項為期45天的短期開支決議案，但在表決前發生插曲：坎農眾院辦公大樓(Cannon House Office Building)竟響起火警警報，疏散人群後才發現是假警報，攝像機顯示是被紐約州民主黨 籍國會眾議員 鮑曼(Jamaal Bowman)所觸發，被當場抓個正著。許多共和黨人群起撻伐，要把他趕出眾院。

全國廣播公司(NBC)報導，坎農眾院辦公大樓通過地下隧道與國會大廈相連，當天中午12時5分二樓火警警報突然響起。國會警察局(Capitol Police)發言人表示，警察疏散大樓後檢查，確定威脅不存在後才重新開放，展開調查事件及起因。

一名知情人士說，監視器畫面的截圖已分發給警察，以便找到拉警報的人。除國會警察局，眾院管理委員會(House Administration Committee)也作調查。

不過闖禍者已經出面，鮑曼辦公室表示承認是鮑曼眾議員拉響警報，但說他是無意的，「他想要出去大樓」。辦公室發言人聲明稱：「國會議員鮑曼在急忙趕往表決時，沒有意識到他會觸發大樓警報……國會議員對任何混亂表示遺憾。」

但眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)呼籲不應輕放，道德委員會應該認真對待此事，並暗指既然2021年1月6日國會暴亂案嚴懲肇事者，那麼鮑曼干擾國會也應受罰。

共和黨籍的紐約州國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)在X平台發文表示將提出決議驅逐鮑曼。「這是美國國會，不是一所高中，這種行為應該被開除。」