我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

眾參院通過45天開支法案 拜登火速簽署 午夜大逆轉 政府關門危機暫解

編譯潘勛／綜合30日電
國會眾、參兩院30日先後通過短期開支法案，讓聯邦政府關門危機在最後一刻暫緩。圖為國會眾院議長麥卡錫(左)在眾院通過法案後微笑走出議場。(Getty Images)
國會眾、參兩院30日先後通過短期開支法案，讓聯邦政府關門危機在最後一刻暫緩。圖為國會眾院議長麥卡錫(左)在眾院通過法案後微笑走出議場。(Getty Images)

聯邦政府關門危機，終於過去。國會30日一整天充滿迴蕩，峰迴路轉，先是眾院議長麥卡錫不再要求政府大砍開支，在民主黨眾議員幾乎全數力挺下，通過為期45天的短期開支法案，其中排除援助烏克蘭經費，並急送交參院表決在近午夜時分通過，午夜前趕送交拜登總統簽署，暫緩政府停擺危機。

短期法案未列援烏項目

美聯社報導，眾院加速通過的法案雖未列入白宮期盼的援烏項目，但增加聯邦救助天災經費達160億元，滿足拜登要求的全數；這次剛通過的延長開支法案效力到11月17日結束。

拜登等在白宮立即簽字

延長開支法案立即送到參院，參院挑燈集會，在距本會計年度結束僅幾個小時前以88:9票通過本案。白宮已表示，拜登總統在待命，等法案一送到他辦公桌，立即簽字完成立法。

眾院議長麥卡錫之前表示，眾院要盡職守，「當眾院裡的成年人，讓政府繼續開門」。

眾院陷入紊亂數日，讓聯邦政府瀕臨岔斷式的關門邊緣，幸好出現大轉折。

開支法案效力到11月17日

眾院通過的措施讓政府以當前開支水平運作到11月17日，但屆時若未能通過下個會計年度預算案，可能又發生危機。

議員各有盤算擱置援烏

眾院30日率先以335票贊成、91票反對通過的「持續撥款決議案」(continuing resolution)，未列入給烏克蘭的援助，對兩黨國會議員仍造成傷害；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)近日造訪華府，兩黨還矢言支持烏國。參院版開支法案列有給烏國的資60億元，但議員們各有盤算，兩院30日對援烏暫且擱置。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，全國民眾理應得到更好的預算案。

麥卡錫仰仗民主黨過關

共和黨在眾院僅有微弱多數，為求眾院開支配套案過關，麥卡錫30日被迫仰仗民主黨的支持，才能通過這次法案。

共和黨極右派幾位同黨議員表決前曾放話反對任何短期開支法案，讓麥卡錫議長無法靠共和黨而取得多數票通過；麥卡錫仰靠民主黨支持的作法，已引發極右派憤怒，放話要罷黜他的議長席位。

麥卡錫這次把極右派拋諸腦後，幾乎確定面臨罷黜動議，話雖如此，還不確定是否有足夠票數把他趕下台。這次雖有90票反對，但大多數共和黨眾議員仍投票支持法案。

麥卡錫放話對決極右派

麥卡錫表示，若有人因為他是眾院裡的成年人就想除掉他，就放馬過來試試，他認為國家才重要。

白宮表示，拜登選擇本周末留在華府，這是罕有的事，畢竟直到30日早晨，政府關門仍被視為避不可免；官員們表示，拜登今天大多時間留在橢圓形辦公室，只在晚間稍早離白宮去參加彌撒。

眾院 麥卡錫 拜登

上一則

蘇利文：中國若侵台恐毀滅全球經濟

延伸閱讀

眾院通過45天開支法案 參院挑燈過關 拜登即刻簽署立法

眾院通過45天開支法案 參院挑燈過關 拜登即刻簽署立法
共和黨強硬右派欲縮減支出、援烏經費 政府似確定關門

共和黨強硬右派欲縮減支出、援烏經費 政府似確定關門
資金用盡不到24小時…美政府面臨關門危機 麥卡錫：需撤援烏資金

資金用盡不到24小時…美政府面臨關門危機 麥卡錫：需撤援烏資金
趕在10月償債前 拜登政府全免80.4萬人學貸

趕在10月償債前 拜登政府全免80.4萬人學貸

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
聯邦政府預算案29日在眾院表決失敗，眾院議長麥卡錫神情沮喪。（路透）

預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局

2023-09-29 23:02

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門