眾參院通過45天開支法案 拜登火速簽署 午夜大逆轉 政府關門危機暫解

國會眾、參兩院30日先後通過短期開支法案，讓聯邦政府關門危機在最後一刻暫緩。圖為國會眾院議長麥卡錫(左)在眾院通過法案後微笑走出議場。(Getty Images)

聯邦政府關門危機，終於過去。國會30日一整天充滿迴蕩，峰迴路轉，先是眾院 議長麥卡錫 不再要求政府大砍開支，在民主黨眾議員幾乎全數力挺下，通過為期45天的短期開支法案，其中排除援助烏克蘭經費，並急送交參院表決在近午夜時分通過，午夜前趕送交拜登 總統簽署，暫緩政府停擺危機。

短期法案未列援烏項目

美聯社報導，眾院加速通過的法案雖未列入白宮期盼的援烏項目，但增加聯邦救助天災經費達160億元，滿足拜登要求的全數；這次剛通過的延長開支法案效力到11月17日結束。

拜登等在白宮立即簽字

延長開支法案立即送到參院，參院挑燈集會，在距本會計年度結束僅幾個小時前以88:9票通過本案。白宮已表示，拜登總統在待命，等法案一送到他辦公桌，立即簽字完成立法。

眾院議長麥卡錫之前表示，眾院要盡職守，「當眾院裡的成年人，讓政府繼續開門」。

眾院陷入紊亂數日，讓聯邦政府瀕臨岔斷式的關門邊緣，幸好出現大轉折。

開支法案效力到11月17日

眾院通過的措施讓政府以當前開支水平運作到11月17日，但屆時若未能通過下個會計年度預算案，可能又發生危機。

議員各有盤算擱置援烏

眾院30日率先以335票贊成、91票反對通過的「持續撥款決議案」(continuing resolution)，未列入給烏克蘭的援助，對兩黨國會議員仍造成傷害；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)近日造訪華府，兩黨還矢言支持烏國。參院版開支法案列有給烏國的資60億元，但議員們各有盤算，兩院30日對援烏暫且擱置。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，全國民眾理應得到更好的預算案。

麥卡錫仰仗民主黨過關

共和黨在眾院僅有微弱多數，為求眾院開支配套案過關，麥卡錫30日被迫仰仗民主黨的支持，才能通過這次法案。

共和黨極右派幾位同黨議員表決前曾放話反對任何短期開支法案，讓麥卡錫議長無法靠共和黨而取得多數票通過；麥卡錫仰靠民主黨支持的作法，已引發極右派憤怒，放話要罷黜他的議長席位。

麥卡錫這次把極右派拋諸腦後，幾乎確定面臨罷黜動議，話雖如此，還不確定是否有足夠票數把他趕下台。這次雖有90票反對，但大多數共和黨眾議員仍投票支持法案。

麥卡錫放話對決極右派

麥卡錫表示，若有人因為他是眾院裡的成年人就想除掉他，就放馬過來試試，他認為國家才重要。

白宮表示，拜登選擇本周末留在華府，這是罕有的事，畢竟直到30日早晨，政府關門仍被視為避不可免；官員們表示，拜登今天大多時間留在橢圓形辦公室，只在晚間稍早離白宮去參加彌撒。