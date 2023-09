資金用盡不到24小時…美政府面臨關門危機 麥卡錫：需撤援烏資金

距離美國政府資金用盡只剩不到24小時,共和黨籍的眾議院議長麥卡錫 29日晚間提出,為了讓美國政府避免關門停擺,短期開支法案需要撤掉援助烏克蘭 的資金。

根據CNN的報導,麥卡錫在開完2個多小時的激烈黨團會議後告訴記者,「我認為,如果我們有一個上面沒有烏克蘭的乾淨(持續撥款決議案),我們也許能夠推動通過。如果參議院 把烏克蘭放在(持續撥款決議案)上面,重視烏克蘭、而不是美國,這可能導致真正的問題」。

After meeting with House Republicans this evening, it’s clear the misguided Senate bill has no path forward and is dead on arrival.



The House will continue to work around the clock to keep government open and prioritize the needs of the American people.