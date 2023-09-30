資金用盡不到24小時…美政府面臨關門危機 麥卡錫：需撤援烏資金

距離美國政府資金用盡只剩不到24小時，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫29日晚間提出，為了讓美國政府避免關門停擺，短期開支法案需要撤掉援助烏克蘭的資金。（美聯社）

距離美國政府資金用盡只剩不到24小時，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫 29日晚間提出，為了讓美國政府避免關門停擺，短期開支法案需要撤掉援助烏克蘭 的資金。

根據CNN的報導，麥卡錫在開完2個多小時的激烈黨團會議後告訴記者，「我認為，如果我們有一個上面沒有烏克蘭的乾淨（持續撥款決議案），我們也許能夠推動通過。如果參議院 把烏克蘭放在（持續撥款決議案）上面，重視烏克蘭、而不是美國，這可能導致真正的問題」。

After meeting with House Republicans this evening, it’s clear the misguided Senate bill has no path forward and is dead on arrival.



The House will continue to work around the clock to keep government open and prioritize the needs of the American people. — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 30, 2023

根據此前新聞，參議院已經表決通過針對一項為期6周的短期預算撥款法案展開辯論，將讓美國政府維持運作到11月17日，其中包含約60億美元的國內災難因應資金，以及提供給烏克蘭的另一筆約60億美元援助。

麥卡錫表示，如果參議院「按照他們的方式」制定法案，就很可能導致政府停擺，並指「我認為我們可以解決這個問題」，並再次呼籲國會議員提出一項「乾淨」的法案以保持美國政府運作，但如果參議院在他們的持續撥款決議案繼續推動加進烏克蘭的援助資金，那就行不通了。

記者指出，從麥卡錫的發言聽起來，他對圍繞著資金水平談判持開放態度，同時沒有在邊境安全畫出紅線。不過，他後來上社群媒體平台「X」（前身為推特）澄清自己反對參院版法案，「今晚跟眾議院共和黨人會面後，判斷失誤的參議院法案很明顯沒有未來之路，一到就胎死腹中」。