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眾院再添亂 極右派策畫下周罷免麥卡錫

記者顏伶如／綜合報導
共和黨極右派議員正策畫最快於下周罷免同黨的國會眾院議長麥卡錫，讓面臨聯邦政府關門危機的眾院更加混亂。(美聯社)
共和黨極右派議員正策畫最快於下周罷免同黨的國會眾院議長麥卡錫，讓面臨聯邦政府關門危機的眾院更加混亂。(美聯社)

華盛頓郵報報導，四名知情人士透露，共和黨極右派議員正策畫最快於下周罷免同黨的國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，這個發展將讓已經面臨聯邦政府關門危機的眾院，變得更加混亂。

消息人士指出，極右派陣線的盤算是，若能成功扳倒麥卡錫，將推派眾院共和黨團黨鞭、明尼蘇達州聯邦眾議員埃莫爾(Tom Emmer)成為新任議長。埃莫爾有機會出線的原因在於，極右派認為與他的理念較為接近，更能協助保守派推動政策。

眾院共和黨內部分歧與混亂有多嚴重，從麥卡錫議長職位可能不保可見一斑；眾院共和黨團內部吵吵鬧鬧已一年，如今更釀成聯邦政府恐將因為預算難產而關門。

報導指出，包括麥卡錫盟友在內的共和黨內人士，很早之前就曾警告麥卡錫，今年1月間為了當上議長曾與保守派做出條件交換，接下來預算法案審查期間將是議長領導力面臨考驗的關鍵時刻。

兩名曾與埃莫爾接觸的消息人士說，埃莫爾並未表態將會爭取議長寶座，還是繼續支持麥卡錫。埃莫爾28日對華盛頓郵報發表聲明說：「我全力支持麥卡錫。他知道這點，我也明白這點。」

聲明中也說：「我對宮鬥大戲毫無興趣。不必再討論了。」

報導指出，極右派撤換議長的打算究竟會不會推動，還是只是放話做為對麥卡錫的警告，目前無法確知，但某些極右派成員強調，拔除麥卡錫的議長頭銜是「不可避免的」，而且「很快就會發生」，現在只是在評估出手的最佳時間點。

保守派成員之一、佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)長期與麥卡錫意見不合，已經兩度在議場揚言要提出罷黜議長動議(motion to vacate)。接近蓋茨的消息人士說，蓋茨最快可能在周日提出動議，啟動48小時內交付投票的程緒。

華盛頓郵報分析，麥卡錫經常設法討好極右派，聯邦政府可能將如極右派所願而關閉，但極右派成員對麥卡錫的憎惡卻有增無減。極右派成員說，麥卡錫今夏浪費好幾個月，拒絕與極右派協商預算要求。

麥卡錫 眾院 共和黨

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