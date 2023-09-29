國務院：中耗資數十億操縱「宣傳戰」5招散布真假摻半訊息

國務卿布林肯在國務院舉行的「音樂外交倡議」啟動慶祝活動上邊唱邊彈奏電吉他。國務院28日指北京正耗資數十億美元在全球掀起宣傳戰。（Getty Images）

國務院 28日發布報告，指北京 正耗資數十億美元掀起全球宣傳戰，透過操縱訊息來形塑對自己有利的環境，遂行其地緣政治目標，這會讓全球資訊環境面臨風險，甚至可能讓各國做出將自己的經濟與安全利益置於北京利益之下的決定。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）28日也在記者會證實，國務院有六萬封的非機密郵件在駭客攻擊後外洩，不過機密郵件系統並未被駭。

國務院全球參與中心特使魯賓(James Rubin)表示，北京利用宣傳和審查制度、推動網路威權、利用國際組織與雙邊夥伴關係、合作與壓力並施，以及控制中文媒體等五種手段來實施宣傳戰。

他舉例，北京政府壓制異議並鼓勵民眾自我審查；若有公司機構挑戰北京對於新疆和台灣議題的說法，北京就會找麻煩；在中文世界重要社群平台的微信上，北京審查並騷擾用戶。

報告提到，北京的網路審查聚焦在非洲、亞洲和拉美地區，確保剔除北京不喜歡的訊息；中國的國有企業購買全球媒體的股分，擴大北京的正面報導，並宣傳民主國家有問題的報導。

魯賓形容，這是一場沒有宣布就開打的資訊戰，北京散布真假摻半的訊息，將破壞美國和其他國家賴以生存的安全世界。

國務卿布林肯 (Antony Blinken)28日與大西洋月刊主編哥德柏格(Jeffrey Goldberg)對談時表示，中國運用軍事、經濟和外交力量，意圖形塑不自由的全球秩序；他認為北京最終目標在於成為全球軍事、經濟和外交的主導力量，這正是中國國家主席習近平追求的。

針對台灣，布林肯說，2016年至今，中國在台海周邊製造緊張和改變現狀，而全球一致告訴北京「別這麼做」；他說，不只是台灣，全球都面臨極高風險。

布林肯重申，全球每日有55%的貨運行經台海，70%的晶片產自台灣，一旦中方採取行動導致台海危機，就會導致全球經濟危機。

布林肯說，全世界各國一直在告訴北京「別製造緊張」，各界都期待和平與穩定，全球都希望能維持現狀。

微軟7月表示，來自中國、名為Storm-0558的駭客組織，透過竊取到的金鑰登入電郵帳戶竊取郵件，已知受害人包含商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）和亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），當時第一個察覺異常情況回報的就是國務院。

路透27日報導，中方駭客成功自國務院十個不同的電郵帳號盜走六萬封郵件，多數受害者都在東亞局。

米勒28日表示，確認有六萬封非機密郵件外洩，國務院的機密郵件系統沒有被駭客入侵；此外，美方尚未確定幕後主使。

米勒表示，國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）28日與中國外交部副部長孫衛東在國務院，針對區域議題舉行坦率、深入且具建設性的會談；這是國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京以來，美中維持溝通管道暢通的作為之一。