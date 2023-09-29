「熊貓外交」終結 旅美熊貓2024年底前全數返中

大熊貓「小奇蹟」12月即將返中國，華府國家動物園在送別活動中，特別請牠吃「果凍蛋糕」。（Getty Images）

華盛頓郵報 報導，英國與美國國內動物園 向中國租借的大熊貓，預計2024年底前將全數歸還給中國；專家解讀為中國與西方國家關係欠佳的跡象之一。

華盛頓國家動物園的三隻大熊貓預計12月7日送返中國，聖地牙哥動物園、田納西州曼菲斯動物園的大熊貓已先後於2019年及今年4月送回中國，只剩亞特蘭大動物園還有四隻大熊貓，若沒有另訂協議，明年也將送回中國。

英國動物園12月則將送回大熊貓，澳洲 則是在明年，但截至目前為止，上述所有動物園與中國的租借協議皆未有新進展。馬來西亞的諾丁罕大學(University of Nottingham)副教授陳志民(Chee Meng Tan，音譯)說，「也許這是中國向西方釋出，對於現況不滿意的訊息」。

從1972年起，大熊貓成為中美關係象徵之一，當時尼克森總統歷史性拜訪中國，時任總理的周恩來便致贈第一夫人派特兩頭大熊貓，最後並落腳國家動物園。十年前，中國駐美大使崔天凱在華盛頓郵報專欄指稱，「其實出任這裡的大使有兩位，就是我跟國家動物園裡的大熊貓。」話語間透露過去大熊貓在中國外交扮演了一定角色。

大熊貓也是動物園票房保證；國家動物園的「美香」與「添添」與「小奇蹟」將送回的消息傳出後，吸引大批民眾入園參觀。在荷蘭與日本，當地民眾也前往動物園跟大熊貓見最後一面，東京上野動物園五歲大的「香香」在日本的最後一天更吸引6萬人爭相目睹歡送。許多研究曾指出，大熊貓是吸睛賣點，對於全世界動物園的門票收入更是一大助益。

倫敦亞非學院中國研究院(China Institute at the School of Oriental and African Studies)院長曾銳生(Steve Tsang)說，「中國現在要求那些有幸款待熊貓的國家對中國友好，如果他們做得不夠，那熊貓就會被收回」。

除了外交因素外，陳志民認為，2016年國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)宣布大熊貓從「瀕危」(endangered)降為「易危」(vulnerable)後，讓中國將大熊貓送至國外提升保育的誘因逐漸消失。