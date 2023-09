「熊貓外交」終結 旅美熊貓2024年底前全數返中

大熊貓「小奇蹟」12月即將返中國,華府國家動物園在送別活動中,特別請牠吃「果凍蛋糕」。(Getty Images)

華盛頓郵報 報導,英國與美國國內動物園 向中國租借的大熊貓,預計2024年底前將全數歸還給中國;專家解讀為中國與西方國家關係欠佳的跡象之一。

華盛頓國家動物園的三隻大熊貓預計12月7日送返中國,聖地牙哥動物園、田納西州曼菲斯動物園的大熊貓已先後於2019年及今年4月送回中國,只剩亞特蘭大動物園還有四隻大熊貓,若沒有另訂協議,明年也將送回中國。

英國動物園12月則將送回大熊貓,澳洲 則是在明年,但截至目前為止,上述所有動物園與中國的租借協議皆未有新進展。馬來西亞的諾丁罕大學(University of Nottingham)副教授陳志民(Chee Meng Tan,音譯)說,「也許這是中國向西方釋出,對於現況不滿意的訊息」。

從1972年起,大熊貓成為中美關係象徵之一,當時尼克森總統歷史性拜訪中國,時任總理的周恩來便致贈第一夫人派特兩頭大熊貓,最後並落腳國家動物園。十年前,中國駐美大使崔天凱在華盛頓郵報專欄指稱,「其實出任這裡的大使有兩位,就是我跟國家動物園裡的大熊貓。」話語間透露過去大熊貓在中國外交扮演了一定角色。

大熊貓也是動物園票房保證;國家動物園的「美香」與「添添」與「小奇蹟」將送回的消息傳出後,吸引大批民眾入園參觀。在荷蘭與日本,當地民眾也前往動物園跟大熊貓見最後一面,東京上野動物園五歲大的「香香」在日本的最後一天更吸引6萬人爭相目睹歡送。許多研究曾指出,大熊貓是吸睛賣點,對於全世界動物園的門票收入更是一大助益。

倫敦亞非學院中國研究院(China Institute at the School of Oriental and African Studies)院長曾銳生(Steve Tsang)說,「中國現在要求那些有幸款待熊貓的國家對中國友好,如果他們做得不夠,那熊貓就會被收回」。

除了外交因素外,陳志民認為,2016年國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)宣布大熊貓從「瀕危」(endangered)降為「易危」(vulnerable)後,讓中國將大熊貓送至國外提升保育的誘因逐漸消失。