中國副總理何立峰擬先訪美 年底前拜習會有譜

何立峰（右）7月會見訪中的美國財政部長葉倫（左），9月美中宣布成立經濟與財政工作小組。（美聯社）

經過大半年的爭吵及示威，從隔空叫罵到軍事亮劍、互抓間諜；從台海到南海、黃海的對峙後，現在最新的種種訊號顯示，美中兩國元首極有可能在2023年結束前會面；華爾街日報引述知情人士透露，美中雙方正討論中國負責經濟政策的最高官員、國務院副總理何立峰訪問華府，若能成事，他將成為拜登 就任總統以來，訪美的最高階中國官員；此外，外交部長王毅 也計畫10月訪問華盛頓，為拜習會 做準備。

拜登就任以來最高層級

在此之前，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與王毅在馬耳他會談時，提及闖入北韓的美兵金恩(Travis King)之事，最終中方促成移交給美方。

兩國高層最近頻頻互動，為中國國家主席習近平11月出席舊金山亞太經合組織(APEC)會議期間，與美國總統拜登舉行峰會鋪路。

這些最新發展，說明了雙方正試圖創造新的局面，也意味習近平更有可能出席APEC領袖峰會及與拜登會談；但報導指出，要注意的是，即使習到美國還不是正式訪問美國。

上次「拜習會」是去年11月印尼峇里島20國集團(G20)峰會前夕舉行並取得成果， 讓陷於僵局的全球優先事項得以恢復談判。

華府智庫布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)認為，雙方仍繼續採取自己認為合理、但對方可能認為是具有挑釁性的行動，若然何立峰、王毅等訪問美國成為現實，則二次拜習會的可能性將進一步增加。

緩和美中關係 各自盤算

分析指出，對於「拜習會」雙方都有各自盤算；拜登政府期望防止緊張局勢升級變成衝突，特別是在台灣問題上；同時也藉此表明它可以處理好與北京的工作關係。

中國方面除緩和與美國關係外，習近平還期望藉此向中國公眾表明，他已掌控了中國最重要的雙邊關係，中方還想看看恢復與華盛頓的討論，是否有助減緩美國限制向中國轉移高科技。

謝鋒：兩國關係止跌趨穩

中國駐美國大使謝鋒27日也表示中美關係有止跌趨穩的跡象，並呼籲拜登政府可以「從實事做起」，比如續簽已有數十年歷史的中美科技合作協定，以讓雙方關係更趨穩定。中美科技合作協定於1979年中美建交後簽署，此後大約每5年續簽一次，雙方可據此在一系列科技領域展開合作。

路透社報導，儘管這全球前兩大經濟體因台灣、美國對中國的晶片出口管制等問題導致關係持續緊張，但近幾個月來，北京和華府已逐漸恢復對話。

美國財政部上周宣布將正式成立兩個新的美中經濟和金融問題工作小組，以為兩國提供政策定期溝通論壇。這是其他領域緊張局勢緩和的跡象。