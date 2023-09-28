川普指與中國打交道「叛國應處死」 密利：將保護己身安全

即將卸任的參謀首長聯席會議主席密利與前總統川普，隔空交火，越演越烈，川普出言人身威脅，密利回嗆已有安全準備。圖為2018年12月川普與時為陸軍參謀長密利在軍方球賽中交談。(美聯社)

9月底由軍方高層卸任的參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)上將本周受訪表示，他將採取「合宜措施」確保自己人身安全；密利是首次公開回應前總統川普 ，因為川普上周在社媒發出驚人言詞，指責密利是叛徒，理應處死。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)27日報導，川普在社媒上批密利在他任內最後幾個月，背著他與中國聯絡。密利是川普任命的參聯會議主席，他為自己與中國聯絡辯護，表示真希望川普22日沒放那種話，「我將採取合宜措施，保護自己安全、家人安全」。

川普與密利的不睦眾所周知已有數年。2021年有書籍指稱，密利很憂心川普不顧2020年選舉結果還想奪權；2021年，密利拒絕對外界報導置評。

川普在自己社媒Truth Social貼文，另指責密利在美軍撤出阿富汗 時的角色；川普另稱，密利決定離開聯參會議主席一職，值得慶祝。

稱軍人絕不背棄憲法

川普寫道，「這傢伙(指密利)證實居然是個覺醒派的災星，假如『偽新聞』報導得沒錯，他跟中國打交道，把美國總統的思維告訴中國，此舉之罪大惡極，要是在古代，是該處死刑的！因為這種叛國行為，結果可能是中、美開戰」。

密利應要求對川普的貼文回應說，自己是個軍人，忠於憲法逾44年；他願為捍衛、支持憲法而死；「因此，我不打算直接對那些事講話。但我可以跟你講，軍方、我這個軍人，絕不會背棄憲法」。密利另表示，自己打電話到中國，絕沒有不合宜、叛國情事。

去電中國是例行通話

2021年，參聯會議主席的發言人表示，密利上將去電中國，是與全球國防首長們例行通話，對化解兩國緊張很重要，此外「避免並非蓄意的後果、衝突」。

伍華德(Bob Woodward)、科斯塔(Robert Costa)合著「危及關頭」(Peril)一書，揭露密利打電話給中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成一事。報導稱川普任期將屆尾聲，密利向李作成保證，美國不會攻打中國。

密利準備現身即將播出的「60分鐘」(60 Minutes)節目，談論他認為自己去電中國不僅適當，而且為扭轉進一步衝突，是有必要的。