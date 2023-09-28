71天大逆轉 逃亡美兵遭北韓驅逐送中 已返美

跑到北韓的美國大兵金恩，已被北韓遣送出境，先送交美國駐中國的官員，再移送到美國駐南韓軍事基地，隨後押回美國。（美聯社）

7 月18日擅自越過南北韓 邊界進入北韓的駐韓美國陸軍二等兵金恩(Travis King)，在瑞典 居間協調下，27日被北韓當局釋放、交給駐中國的美方官員，並已被送到美國駐南韓的軍事基地，國務院表示金恩預計27日返回美國。

瑞典協調 交美駐中官員

金恩被北韓羈押共71天，時間算是非常短，北韓也未如外界先前臆測用金恩來做政治宣傳，或作為討價還價的籌碼。

美中、北韓 罕見互動

路透報導，目前有關金恩獲釋的外交斡旋細節仍很少，但卻明顯是美國、北韓和中國之間合作的罕例。

北韓官方媒體朝中社27日報導，23歲的金恩承認非法入境，因此決定將其驅逐出境；美方官方同日表示，金恩已被送至在南韓的美軍基地。

華爾街 日報報導，美方官員說，美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9月稍早在馬爾它與中國外交部長王毅會面時，曾談到金恩的問題；美方官員感謝中國在促成金恩獲釋一事發揮作用，但強調北京並未居間協調金恩獲釋；美國也沒有為了讓金恩獲釋而向北韓提供任何讓步。

金恩返美後將先送往德州聖安東尼奧市的布魯克陸軍醫療中心，暫時隔離。(美聯社)

美大使在遼寧見到金恩

路透報導，美國國務院發言人米勒說，金恩在與北韓一江之隔的遼寧省丹東市與美國駐中國大使伯恩斯會面後，搭機飛往瀋陽，然後前往韓國烏山空軍基地。

華爾街日報報導，金恩在進入北韓前，因在南韓對人施暴，面臨紀律處分可能被開除，在依傷害罪拘押七周後，7月17日他原本應該搭機返美繼續接受懲戒，卻離奇的在仁川國際機場從登機門逃逸，翌日參加兩韓邊界觀光團，趁機進入北韓。

華爾街日報說，金恩闖入北韓後，為美國帶來外交難題；美國曾透過多種管道試圖與沒有正式外交關係的平壤接觸談判，均未成功。報導指出，美方官員說，幾周前透過代理美國在北韓外交事務的瑞典，拜登政府獲悉平壤有意釋放金恩；瑞典官員最近幾天抵達北韓確保金恩獲釋，並協助金恩搭機送往中國，移交給美國駐北京大使館外交官。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，北韓顯然認為不值得留下金恩，因為要提供食物、住宿、警衛和翻譯，而他無法提供美國軍事情報。

華爾街日報報導，過去北韓若要釋放遭其拘留的美國人，經常將人送往中國；2013年，美國遊客紐曼前往北韓旅遊被拘留，簽了認罪書承認他在韓戰期間犯下戰爭罪行，隨後獲釋並被驅逐到中國；2009年因非法入境在北韓被捕的美籍傳教士朴東勳也是認罪後獲釋，搭機從平壤飛往北京，然後再回美國。

金恩將送德州暫隔離