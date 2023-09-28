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許家印被軟禁、多名高層也被帶走 中國對恒大收網

記者謝守真／綜合報導
恒大創辦人許家印。(路透)
恒大創辦人許家印。(路透)

中國地產巨頭中國恒大危機持續擴大，恒大董事會主席許家印傳出日前已遭警方「監視居住」在北京居所，部分行動自由遭到限制。他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恒大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置，顯示中國當局對恒大開始收網，這座搖搖欲墜的金融帝國面臨瓦解。

彭博引述知情人士說法指出，許家印於日前遭警方帶走，目前在指定地點監視居住，但尚不清楚原因為何。報導說，在中國，警方這一行動還不算正式逮捕，所以也不代表許家印一定會被起訴。

根據中國「刑事訴訟法」，「監視居住」要求許家印交出護照和身分證，未經批准不得離開居住地，也不得與其他人會面或聯繫。但監視居住最長不得超過六個月。

中國社媒21日盛傳許家印被抓，他與保鑣一度激烈反抗。許家印因此未出席26日的恒大每周例會，改由行政總裁肖恩主持。

知情人士透露，中國恒大集團及其子公司的多名現任和前任高層已接受調查，當局正在調查這家陷入困境的企業集團是否違反資金使用規定。

本月16日，恒大財富總經理杜亮等人遭深圳公安採取刑事強制措施。消息稱，恒大財富此次被捕人員都是管理階層。財新英文網日前報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

香港經濟日報引述知情人士說，許家印已缺席恒大最近兩次例會。但對於許家印遭監視居住一事，至截稿時恒大仍無正式公告，中國主要媒體也未見相關報導。

分析人士指出，恒大的融資管道被堵上，債務重組也被擱置，顯示當局開始收網。

報導研判，恒大金融帝國將轟然倒塌，累累廢墟之下，是無數普通人的血汗，這一切應該有人負責。恒大的債務問題，極大機率將會以專案或者地區為個體，分拆解決。透過國資或者民企進入，拆分打包，最後分而食之。

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