中國防長李尚福再度缺席活動 傳已被取代、解放軍高層將大調整

從公眾視野消失一個多月的中國國務委員兼國防部長李尚福(圖)據傳防長一職不保，將由中央軍委聯合參謀長劉振立接替。(美聯社)

中國國務委員兼國防部部長李尚福 已未在公眾場合亮相超過一個月，缺席多場重要活動，引起外界猜測。他27日再度在中共中央政治局的第八次集體學習中缺席，此前的集體學習，他都曾以國務委員身分列席。前外交部長秦剛也缺席了這一會議。香港媒體27日刊文指出，李尚福等一批高層將領均正被調查，防長一職不保，解放軍 高層也將出現人事大調整。

香港「明報」指出，目前中共軍方傳出的人事調整方案包括：由同屬中央軍委委員的軍委聯合參謀長劉振立接替李尚福出任國防部長；空軍司令常丁求將接掌軍委聯參部；空軍司令一職將由出身空軍的現任聯參部副參謀長景建峰出任。

從公眾視野消失一個多月的中國國務委員兼國防部長李尚福據傳防長一職不保，將由中央軍委聯合參謀長劉振立(圖)接替。(取自解放軍報)

另有傳聞指現任解放軍南部戰區司令王秀斌可能出任戰略支援部隊司令，南部戰區司令一職很大機會由現任南部戰區陸軍司令胡中強接任。

報導指出，關於李尚福被調查的消息，在中國已經接近公開；除李尚福外，其他被查的高級將領還包括火箭軍 首任司令，後來擔任國防部長的魏鳳和上將，以及軍委裝備發展部的兩名現任副部長夏清月和饒文敏、海軍北海艦隊司令王大忠。

夏清月是現任中央軍委副主席張又俠任裝備發展部長時的辦公室主任，饒文敏則曾任該部信息局局長，而王大忠原本就是海軍將領，曾任海軍副參謀長，五年前升任後勤保障部副部長，去年重返海軍。

報導指出，解放軍這一輪清查行動還波及軍工行業，中航工業、中航科工、中國兵工和南方工業都有高層被帶走協助調查。預計本周內舉行的中央政治局例會，可望宣布軍中高層人事調整，即使不公布，年內的中共20屆三中全會也會有結論。

65歲的李尚福是紅二代，2016年初出任新成立的解放軍戰略支援部隊(火箭軍)副司令員兼參謀長，隔年9月接替張又俠擔任中央軍委裝備發展部部長。去年10月中共20大後，李尚福成為中央軍委委員，並在今年3月接替魏鳳和出任防長，同時成為五名國務委員之一，躋身中共黨和國家領導人序列。

解放軍火箭軍最近爆出高層集體腐敗醜聞，火箭軍原司令員李玉超、原政委徐忠波雙雙被免職，盛傳火箭軍還有多名高層捲入其中。