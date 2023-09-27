拜登到場挺汽車工會罷工 現任總統首例

拜登總統26日飛赴密西根州加入汽車工人的罷工行列，他選擇與工會站在一起，要求汽車廠應該分享獲利給工人。發起這次罷工的UAW主席費恩(左)站在拜登旁邊。（路透）

拜登 總統26日到底特律市力挺罷工 中的聯合汽車工會(UAW)，要求罷工工人們「挺住」，首開在位總統出席罷工活動的先例，他也支持工會每周工作四日、加薪40%的要求；白宮表示，總統尚未介入勞資談判；但拜登此行仍有政治風險，外界擔憂罷工拖長會損及全國經濟。

搶攻藍領票 拜登此舉政經風險難料

今日美國報(USA Today)報導，UAW罷工已進入第12天，理事長費恩(Shawn Fain)前往底特律機場迎接拜登，再與拜登一起到密西根州通用汽車(GM)一處零件分配中心；拜登戴著繡有UAW字母的棒球帽，身穿藍色毛衣，上頭有總統用璽的紋飾。

每日郵報(Daily Mail)報導，拜登接下來拿起擴音器，在罷工工人歡呼聲中，親自上罷工線喊話說：「各位聽我講過很多次了。這個國家不是華爾街建造的，是中產階級建造的。工會打造出中產階級。這是不爭的事實。所以我們加油下去。各位理當取得你們賺取的，你們賺的遠比你們拿到的多得多」。

拜登與示威者握手碰拳 停留12分鐘

拜登總統26日飛赴密西根州加入汽車工人的罷工行列，他選擇與工會站在一起，要求汽車廠應該分享獲利給工人，他拿著擴音器發表一分多鐘談話。（路透）

拜登表示，支持工會的要求，每周工作四天、四年期間調薪40%；他另提到2008年金融海嘯，三大車廠面臨財務困境，真相是UAW成員們拯救了汽車產業，犧牲奉獻許多，挽救陷於困境的車廠，現在資方日子過得好到不可思議，工人們也該過得很好才對；拜登再與示威者握手、碰拳，停留約12分鐘後離去。

拜登在場伸臂搭在一名罷工工人肩膀時，費恩向工會成員喊話說，歷史將銘記零件分配中心這一天，「今天，敵人不再是遠在萬哩外的外國，就在本地，是資方的貪婪」。

雖然拜登親自到場聲援UAW，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，總統尚未全力為UAW的優先條件背書，只希望各方磋商出「創紀錄的UAW合約」。

羅德島大學(University of Rhode Island)總統史學者盧米斯(Erik Loomis)指出，拜登現身支持罷工，史無前例，雖說民主黨總統與工會素有淵源，但羅斯福、杜魯門、甘迺迪等總統均未親自來罷工現場。

拜登親訪罷工現場，通用汽車聲明表示，焦點「不在政治，而在秉持善意繼續與UAW高層磋商，盡快達成協議」，通用已提出「五條創紀錄的經濟提議」，想解決加薪及工作安全事項。

路透(Reuters)報導，在角逐2024年共和黨提名聲勢領先的前總統川普 抵達密西根州，準備27日晚間爭取勞工階級支持。兩人接踵造勢，凸顯2024年總統選舉，取得工會支持有多重要，儘管參加工會的工人在全國勞動人口中僅占少數。

川普批拜登：在汽車工人背後捅刀

川普26日發聲明譴責拜登在汽車工人背後捅刀，強推電動車會「連根拔起」美國的汽車產業，讓成千上萬汽車工人失去工作。共和黨相信，拜登注資千百億元讓美國轉型為電動車，其實不受汽車工人們歡迎。