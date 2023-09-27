劍指電玩遊戲商 好萊塢演員工會加大罷工範圍

好萊塢演員工會持續罷工，新一輪將針對市場龐大的電玩遊戲商。（Getty Images)

好萊塢 編劇工會爭取調薪而罷工 將近五個月，與片商取得契約協議後26日宣告結束抗爭，27日恢復工作，但演員工會的罷工仍在進行中，近期之內並沒有談判機會；演員工會說將密切觀察編劇工會的協議，但演員罷工不受影響。

美聯社報導，工會演員投票 通過將收入豐厚的電玩遊戲市場納入罷工範圍，這個發展恐讓好萊塢片廠面臨新壓力，必須跟為電玩遊戲提供配音或演出的演員達成協議。

好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(The Screen Actors Guild-American Federation of Radio and Television Artists，SAG-AFTRA)宣布，98%成員投票通過，如果遲遲無法與片商取得協議，就要對電玩遊戲商發動罷工。

電玩遊戲演出包括各種不同任務，包括聲音演出、動態捕捉以及特技表演。電玩遊戲演員2016年曾罷工，停止工作將近一年。

演員針對電玩遊戲發動罷工的訴求，與過去幾個月來針對好萊塢片商發動的抗爭類似，具體項目包括要求調薪、增進安全措施、針對人工智慧(AI)搶工作的潛在威脅訂定保護條款。面臨罷工危機的電玩廠商包括動視(Activision)、美商藝電(Electronic Arts)、 Epic Games、Take 2 Productions以及迪士尼(Disney)、華納兄弟(Warner Bros)旗下的電玩部門。

「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」主席德瑞雪(Fran Drescher)發表聲明說，如今已到了電玩遊戲公司應該嚴肅面對如何達成契約協議的時候了。

電玩遊戲製造商發言人庫林(Audrey Cooling)則說，廠商基於善意持續協商，已經對於六個以上提案達成臨時協議。

根據市場研究機構Circana統計，截至目前為止，美國消費者今年花了349億元在電玩遊戲軟體、遊戲主機以及周邊配件。