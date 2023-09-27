任內對工人不友善…汽車工會領袖：川普若回鍋白宮是災難

前總統川普今天(27日)不參加共和黨內辯論，選擇到密西根州與汽車罷工工人一起，搶攻藍領票及搖擺州。圖為在密州一個支持川普的看板。(Getty Images)

共和黨27日晚舉行第二場總統初選辯論，前總統川普 將再次缺席，阿肯色州前州長哈欽森(Asa Hutchinson)此次未達辯論標準，參加二度舌戰的參選人僅有七名；川普排定27日造訪底特律，聲援罷工的工會，但聯合汽車工會(UAW)等工會高層並不領情。

川普27日不出席辯論，轉而造訪密西根州底特律，支持參與罷工的汽車工人，尋求形塑「藍領工人盟友」的形象，允諾提高工資並保障工作機會。

但UAW領袖表示，已在川普任內領教過他對工會的政策，根本提不上對工人友善，遑論兌現汽車業的就業承諾；若他回鍋白宮，對工人而言將是場「災難」。

儘管不受歡迎，川普仍計畫直接與卸任及現任工會成員對談。

川普上周在底特律及俄亥俄州 托雷多(Toledo)釋出一則廣播競選廣告，內容讚揚汽車工人，自述「永遠支持他們」。

川普曾擄獲藍領工人的支持，但此次並非每個人都買單；工會領袖表示，會員將相信雙眼所見。

UAW俄亥俄州與印第安納州主任格林(Dave Green)說：「看看川普把誰送進法院，看看他對待勞團的事蹟，他根本沒有實際支持工會的作為，只會耍嘴皮。」

負責執行全國勞動法並監督工會選舉的「全國勞工 關係委員會」(NLRB)2007年在川普任內，首次落入共和黨掌控；NLRB推翻前總統歐巴馬時代的幾項關鍵裁決，這些裁決讓小型工會更容易成立，強化特許經營勞工的談判權，並為雇員提供反工會措施的保障。

2017年，川普代的NLRB推翻要求雇主對包商或特許經營者侵犯勞工行為負責的決定；2019年，NLRB允許網約車服務Lyft和優步(Uber)等企業大量使用約聘人員，並在審查勞工就業身分時強調「創業機會」，增加工會籌組的難度。

水管與管道工會主席麥克馬努斯(Mark McManus)上周表示，川普任內試圖損害與勞工的關係，推翻保障勞工家庭的保護措施。

美國工會聯合會(AFL-CIO)密西根主席畢柏(Ron Bieber)則說，AFL-CIO堅決反對不挺工人、糟蹋勞工談判權的提名人。

共和黨全國委員會表示，第二場總統提名辯論27日在加州的雷根總統圖書館登場，哈欽森此次未達標。

此次辯論標準為，參選人需要在兩項全國民調至少獲得3%支持，或在一項全國民調及兩項四個提早投票州的民調中至少獲得3%支持，這四州分別為愛阿華、新罕布夏、內華達與南卡羅來納。

此次未獲參與辯論的資格的哈欽森曾任兩屆阿肯色州長，他27日會在密西根召開記者會，討論川普的「假承諾」。