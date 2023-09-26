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氣候變遷來了？9成民主黨人同意 共和黨近半認同

編譯莊瑞萌／綜合25日電
氣候災害日趨頻繁，愈來愈多美國人親身感受到極端氣候的威脅。（路透）
氣候災害日趨頻繁，愈來愈多美國人親身感受到極端氣候的威脅。（路透）

美聯社25日公布的最新民調指出，愈來愈多美國人表示，自己過去五年來曾遇過極端氣候事件，而且更多人相信氣候變遷是背後最大原因，其中又以民主黨人士的比率最高。

今年酷熱的夏天，氣溫連續31天飆破華氏110度，讓居住在鳳凰城20年之久的麥斯威爾(Kathleen Maxwell)說，「這裡真的很熱，但從沒像今年夏天一樣。我害怕死了，如果事情沒完沒了，就這樣下去怎麼辦？」最新調查結果就顯示，包括在國內多數地區出現的危險高溫夏季等極端天氣，讓美國人更深信自己經歷了氣候變遷的影響。

據美聯社與NORC公共事務研究中心公布的數據，87%受訪民眾表示，過去五年曾至少經歷過一次極端氣候事件，比今年4月調查時的79%還多，其中四分之三的人認為，極端氣候的出現與氣候變遷有關。

在成年受訪者中，64%表示最近曾經歷極端氣候而且相信與氣候變遷有關，比率比4月時的54%高。另外，有74%的人表示，過去五年曾經歷過極端高溫，也比4月時的55%高，其中92%的人表示幾個月前才親身經歷過。

根據世界氣象組織(World Meteorological Organization)與歐盟氣候監測服務機構哥白尼(Copernicus)指出，今年夏天是北半球有史以來最高溫的夏天。世界各地，數千萬人今年曾受到極端高溫、風暴、洪水與野火的影響，科學家認為，氣候變遷還會讓這些事件變得更加頻繁與劇烈。

耶魯大學氣候變遷交流計畫(Yale Program on Climate Change Communication)主任萊塞羅維茨(Anthony Leiserowitz)指出，檢視過去15年來的調查發現，2016年第一次可以看出民眾遭遇極端氣候後已影響自己對氣候變遷的看法。

即便如此，居住在馬里蘭州、76歲的艾沃德(Bruce Alvord)仍不相信有人類引起的氣候變遷這回事；他說，「在我看來，這是一堆有利的政治人物與遊說團體在圖謀不軌。」

對氣候變遷看法明顯政黨有別，調查發現，在曾經歷過極端氣候的受訪者中，相信原因來自氣候變遷的民主黨員占93%，共和黨為48%，九成民主黨人認為氣候變遷已經來臨，其餘5%表示不確定。反觀共和黨則出現分歧，認同與反對各占49%與26%，不確定則為25%。

整體來說，74%美國人表示氣候變遷已經到來，與今年4月結果相差不多。奧斯哥斯威斯康辛大學(University of Wisconsin Oshkosh)社會學副教授玻爾(Jeremiah Bohr)說，「科學證據改變不了那些早已形成看法的人的想法，但如果他們所信任的人或組織變得有說服力並傳達相關訊息，那麼人們就可能會受到影響。」

氣候變遷 高溫 民主黨

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