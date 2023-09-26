即時掌握山火 加州用AI技術防範「未燃」

各國紛紛導入AI，利用高科技監測即時掌握山林野火，防止釀成重大災害。（路透）

今年夏季，全球接連發生多起野火災情，傷亡慘重，研究人員把腦筋轉向人工智慧(AI )技術，德國 發射AI偵測衛星偵測地表野火；還有微軟 (Microsoft)等科技業也採用AI技術，研發偵測系統，希望防範野火於未「燃」。

美聯社報導，加州林業暨消防局(Department of Forestry and Fire Protection)今年夏天開始在全州測試AI新技術，在1000多座山頭架設監視器，搜尋可疑煙霧，若發現異常狀況，及時通報應變中心處理。

該局情報主管塞勒格(Phillip SeLegue)表示：「這項技術的優點是任何煙霧疑點都會立即顯示在螢幕上，並由調度員或監控員查核確認。」經過負責人員研判後，再決定是否派遣救援人員前往現場處理。

舊金山AI新創公司Pano AI則在手機基地塔架設監視器，內建AI視覺辨識系統，可掃描煙霧並向消防部門、電力公司發出警報，解決人工偵測野火失準的問題。

Pano AI執行長卡斯特納(Sonia Kastner)表示：「一般而言，911接獲20起報案，僅有一起是真的野火，即使在野火季節，也只是雲霧或戶外烤肉引起的疑似狀況。」

波特蘭通用電力公司(Portland General Electric，PGE)提供俄勒岡州51座城市的電力，該公司為防範野火並加速災害應變能力，已導入26個Pano AI監視器，PGE能源副總裁貝克達爾(Larry Bekkedahl)直言：「過去消防部門到處搜索，還找不到起火點，因此AI監視器對於阻止火勢擴散和蔓延速度，意義重大。」

微軟首席數據科學專家費雷斯(Juan Lavista Ferres)領導的研究團隊正在研發AI野火預測系統，他表示：「使用AI技術預測野火相當容易，只是要在大範圍區域內架設足夠的監視器，仍有難度。」

至於德國慕尼黑(Munich)一家新創公司Orora Tech已將兩顆鞋盒大的迷你衛星，發射至地表外340哩的低軌道，並利用AI技術分析影像，偵測地球野火，並計畫明年再發射八顆衛星，最終將100顆監測衛星送入太空。