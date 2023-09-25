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與片商達協議 好萊塢編劇工會罷工落幕 結束146天抗爭

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
多家媒體報導，編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠已達成合約協議，終結145天的罷工行動。圖為日前SAG-AFTRA主席法蘭德瑞雪率領會員在「網飛」片商總部前示威。(路透)
多家媒體報導，編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠已達成合約協議，終結145天的罷工行動。圖為日前SAG-AFTRA主席法蘭德瑞雪率領會員在「網飛」片商總部前示威。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，美國劇作家協會(Writers Guild of America, WGA)24日晚與好萊塢主要電影公司組成的「電影電視製作人聯盟」(AMPTP)達成暫時同意，為娛樂產業史上第二長的劇作家罷工抗爭畫下句點。 

紐約時報報導，WGA發布聲明表示，「WGA已與電影電視製作人聯盟(AMPTP)達成暫時同意，這要得歸功於WGA成員長久的團結，以及協會成員的挺立支持，他們在過去146天的時間裡，與我們同一陣線。」

WGA除了上述聲明之外，尚未說明其他細節。未來幾天，會員瞭解協議內容，將進行投票，批准此項協議。

數千名編劇和劇作家5月2日在WGA未能與代表好萊塢主要電影公司的片商組織「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP)達成更新契約的協議後開始罷工。

最大癥結在AI用字條款

NBC分析，談判迄今的最大癥結在於有關人工智慧(AI)條款的用字遣詞。

好萊塢電影片廠與電視公司23日晚對罷工編劇提出到目前為止條件最好，但同時也是最後一次討價還價後，各方即預期24日可望達成協議。

多家媒體報導，編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠已達成合約協議，終結145天的罷工行...
多家媒體報導，編劇工會和好萊塢幾家主要製片廠已達成合約協議，終結145天的罷工行動。圖為演員日前在「網飛」片商前示威。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，正式協議達成之前，必須先取得WGA的暫時同意，WGA成員包括1萬1000多名編劇。如果協議獲得協會通過，將近五個月的146天罷工將可畫下句點，這是好萊塢編劇工會史上罷工時間第二長的抗爭。

「贖罪日」設為罷工落幕期限

好萊塢綜藝報(Variety)報導，WGA與AMPTP先前取得共識，同意把猶太「贖罪日」(Yom Kippur)設定為罷工落幕的非正式期限。

NBC報導，23日的談判歷時八小時，但片廠高層主管並未出席。會議結束並未取得協議，僅發表聲明說24日將繼續談判。

片廠與工會磋商超過10小時

消息人士說，片廠與編劇工會代表從20日開始談判，21日出現重大轉折，迪士尼(Disney)執行長艾格(Bob Iger)、網飛(Netflix)共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)、華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)執行長札斯拉夫(David Zaslav)、有線巨擘康卡斯特(Comcast)旗下NBC環球影業集團(NBCUniversal Studio Group)董事長蘭里(Donna Langley)等加入馬拉松式磋商，會議進行超過10小時，氣氛顯示頗有進展。

編劇工會擬禁止AI寫劇本

編劇工會的罷工訴求還包括希望訂定保護條款，禁止片廠將編寫劇本的任務交給人工智慧，導致編劇因此失業。

好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)，今年7月中旬罷工迄今，抗爭訴求與編劇工會類似，要求調薪、數位串流平台重播費(residuals payments)版稅分紅等。演員工會的抗爭到目前為止也仍在進行中。

罷工 好萊塢 AI

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