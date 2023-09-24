因應政府停擺 200萬美軍如常部署 國防部半數放無薪假

眾院規則委員會23日罕見地加開周六會，表決讓四項撥款法案交由院會辯論，為避免本月30日本會計年度屆期之後，聯邦政府必須關門的困境作最後一搏。但政府會否關門，仍是未知數。(美聯社)

若國會未能為10月1日開始的財政年度提供經費，聯邦政府 被迫關門，數十萬聯邦員工將放無薪假，只有「必要人員」會續留工作崗位，但暫時無薪可領。面對可能的停擺，許多政府部門並未更新過去制定的因應方案；200萬名軍人將如常部署，國防部 80萬名文職員工中約半數將放無薪假；聯邦執法人員將照常執勤。

路透報導，政府關門 前與軍方簽訂的承包合約將繼續執行，國防部也仍可發包為保護國家安全所需物資或服務。但其他新合約或續約將不會簽署更新；軍方也可能延後付款給波音、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和雷神技術公司(RTX)等國防承包商。能源部國家核安管理局(Nuclear Security Administration )將繼續維護核武。

執法部門方面，依據司法部2021年應變方案，聯邦調查局、緝毒局等聯邦執法機構繼續運作，監獄工作人員繼續上班；對地方警察部門的援助和其他補助可能會延後。

司法體系方面，包括聯邦政府控告前總統川普在內的各聯邦刑事起訴案件，將繼續進行。但大多數民事訴訟將被延後。聯邦法院資金至少可維持到10月13日；最高法院也將保持開放。

根據國土安全部2022年應變計畫，邊境巡邏局(Border Patrol)、移民及海關執法局(ICE)、海岸防衛隊(Coast Guard) 、特勤局(Secret Service)將繼續運作。

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)大多數保護消費者工作人員及大約一半的反壟斷部門員工將放無薪假。

交通運輸方面，機場安檢人員和飛航管制人員將被要求照常工作。但以2019年政府關門為例，因為飛航管制員集體請病假，部分機場不得不暫停營運。部分大型基礎建設工程可能因環評停擺而延宕。

外交方面，根據國務院2022年因應計畫，美國駐外使領館將繼續開放。護照和簽證處理會在經費仍足夠的前提下持續運作；部分對外援計畫有可能資金告罄。