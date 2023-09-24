我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

防政府停擺 眾院法規委員會周六加班 將4預算案交院會

編譯潘勛／綜合23日電
對於政府會否關門，共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫一臉茫然。(美聯社)
對於政府會否關門，共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫一臉茫然。(美聯社)

國會眾院法規委員會23日投票，讓四項撥款法案交由院會辯論，堪稱共和黨人最後奮力一搏，避免30日結束、本會計年度屆期之後，聯邦政府必須關門的困境；此外，眾院議長麥卡錫突然回心轉意，表示要把援助烏克蘭的經費納入國防部預算，與前一天態度呈180度翻轉。

美聯社報導，眾院法規委員會罕見地在23日加開周六會，設定好辯論規則，讓2024會計年度給國防、農業、國土安全三部及國務院的預算得交付下周全院會。

是否會有足夠的共和黨眾議員在院會支持這些規則，目前不得而知；規則必先建立，眾院才能進而處理預算法案本身。

眾院共和黨極右派與溫和派內鬥，迄今讓大多數翌年度預算案卡關；預算不過，政府自10月1日起的新會計年度就得停止運作；共和黨在眾院只擁有221票對民主黨212的微弱多數，經受不起幾票跑票。

幾可確定的是當務之急，首先要通過短期開支法案，才能避免許多聯邦機構不在一周後停止運作；但一群極右共和黨反對此舉，認為等於是替他們認為的政府亂花錢背書。

極右的共和黨眾議員奧格斯(Andy Ogles，田納西州)22日表示，要談名為「存續決議」(continuing resolution)的短期開支法案，實言之過早，規則委員會手邊的任務，在通過12項撥款法案，那才是必須專注的事。言下之意，政府關門不重要。

但眾院共和黨準備的是四項各自有別、全年度的開支法案，肯定會遭民主黨控制的參院拒絕。截至目前，眾院對下個會計年度的12項撥款法案只通過1項，參院還沒有計畫要受理。

麥卡錫表示，眾院可在26日開始推動23日規則委員會放行的四項法案，他認為如此與參院磋商才有籌碼。他希望手頭有的法案，讓他取得足夠的空間，以推動短期開支法案，讓政府維持運作先延到10月31日，話雖如此，幾位共和黨人已放話，他們反對短期開支法案。

同一時間，麥卡錫表示，打算讓援助烏克蘭軍款留在國防開支法案裡；22日因為極右眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的反對，麥卡錫由法案抽走援烏項目，現在局面又扭轉；麥卡錫表示，是因為後來了解，下周的國務院預算法案也有援烏資金，才決定維持國防預算裡這筆3億元援烏經費。

眾院 共和黨 預算

上一則

普通護照申辦至少等10周 國務院：出國宜提前半年申請

下一則

再創歷史新高 8月無證移民逾30萬人 拜登政府燙手芋

延伸閱讀

只剩5天斡旋 聯邦政府月底恐停擺 白宮指示做好準備

只剩5天斡旋 聯邦政府月底恐停擺 白宮指示做好準備
麥卡錫向右派低頭 國防開支法案剔除「援烏」

麥卡錫向右派低頭 國防開支法案剔除「援烏」
預算案僵局 舒默喊話：參院必須先出手

預算案僵局 舒默喊話：參院必須先出手
212:216票 國防支出法案表決未過 麥卡錫讓步未見成果

212:216票 國防支出法案表決未過 麥卡錫讓步未見成果

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲