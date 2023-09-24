防政府停擺 眾院法規委員會周六加班 將4預算案交院會

對於政府會否關門，共和黨籍的國會眾院議長麥卡錫一臉茫然。(美聯社)

國會眾院 法規委員會23日投票，讓四項撥款法案交由院會辯論，堪稱共和黨 人最後奮力一搏，避免30日結束、本會計年度屆期之後，聯邦政府必須關門的困境；此外，眾院議長麥卡錫突然回心轉意，表示要把援助烏克蘭的經費納入國防部預算 ，與前一天態度呈180度翻轉。

美聯社報導，眾院法規委員會罕見地在23日加開周六會，設定好辯論規則，讓2024會計年度給國防、農業、國土安全三部及國務院的預算得交付下周全院會。

是否會有足夠的共和黨眾議員在院會支持這些規則，目前不得而知；規則必先建立，眾院才能進而處理預算法案本身。

眾院共和黨極右派與溫和派內鬥，迄今讓大多數翌年度預算案卡關；預算不過，政府自10月1日起的新會計年度就得停止運作；共和黨在眾院只擁有221票對民主黨212的微弱多數，經受不起幾票跑票。

幾可確定的是當務之急，首先要通過短期開支法案，才能避免許多聯邦機構不在一周後停止運作；但一群極右共和黨反對此舉，認為等於是替他們認為的政府亂花錢背書。

極右的共和黨眾議員奧格斯(Andy Ogles，田納西州)22日表示，要談名為「存續決議」(continuing resolution)的短期開支法案，實言之過早，規則委員會手邊的任務，在通過12項撥款法案，那才是必須專注的事。言下之意，政府關門不重要。

但眾院共和黨準備的是四項各自有別、全年度的開支法案，肯定會遭民主黨控制的參院拒絕。截至目前，眾院對下個會計年度的12項撥款法案只通過1項，參院還沒有計畫要受理。

麥卡錫表示，眾院可在26日開始推動23日規則委員會放行的四項法案，他認為如此與參院磋商才有籌碼。他希望手頭有的法案，讓他取得足夠的空間，以推動短期開支法案，讓政府維持運作先延到10月31日，話雖如此，幾位共和黨人已放話，他們反對短期開支法案。

同一時間，麥卡錫表示，打算讓援助烏克蘭軍款留在國防開支法案裡；22日因為極右眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的反對，麥卡錫由法案抽走援烏項目，現在局面又扭轉；麥卡錫表示，是因為後來了解，下周的國務院預算法案也有援烏資金，才決定維持國防預算裡這筆3億元援烏經費。