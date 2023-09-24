梅南德茲拒辭參議員 自稱種族獵巫受害者 兩黨同喊下台

新澤西州民主黨籍韓裔國會眾議員金安迪23日表示，他將出馬挑戰梅蘭德茲的聯邦參議員席位。(美聯社)

新澤西州民主黨 籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)和妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine)因涉嫌受賄而各自面臨三項刑事指控，梅南德茲22日拒絕要求他辭職的呼聲，表示打算對抗賄賂、貪汙等訴訟，並聲稱自己是種族獵巫的受害者。

愈來愈多新州 與國會民主黨人呼籲梅南德茲下台，包括新州州長墨菲(Phil Murphy)、新州聯邦眾議員 金安迪(Andy Kim)、謝里爾(Mikie Sherrill)、巴斯克雷 (Bill Pascrell Jr.)；新州州委員會主席瓊斯(LeRoy J. Jones Jr.)。

國會眾議員金安迪不但要求梅南德茲下台，23日還宣布，他將在明年參加新州黨內初選，挑戰尋求連任的聯邦參議員梅南德茲。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，無論是哪個政黨，違反法律的國會成員都應該辭職。

墨菲的聲明表示：「指控的事實非常嚴重，危及梅南德茲有效代表本州人民的能力，因此我在此呼籲他立即請辭。」

儘管如此，梅南德茲卻將問題歸咎於種族，他的聲明表示：「有些人急於評斷拉丁裔，將其趕下台，這對我並不奏效，我哪裡都不會去。」

「這場行動的那些幕後人不過是無法接受出身卑微的第一代拉丁裔美國人成為一名國會參議員。」梅南德茲稱以前也曾經因為拒絕向當權者退讓而受到錯誤的指控，表示不會因沒有根據的指控被干擾，會繼續履行他的參議員職務。

除了民主黨人，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)也要求梅南德茲辭職，先前麥卡錫曾表示起訴非常具殺傷力，檢察官的陳述看起來似乎相當黑白分明。

梅南德茲若辭職，將必須在2024大選前由州長任命替代人選，此席位將空出，消息指出共和黨人看好他們角逐新空缺的機會，他們向紐約郵報透露，這是共和黨數十年來能贏得新州席位的最佳機會。

新州共和黨眾議員范德魯(Jeff Van Drew)表示已有許多新州居民致電給他，希望他參選，他正在考慮。