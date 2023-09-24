我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

梅南德茲拒辭參議員 自稱種族獵巫受害者 兩黨同喊下台

編譯徐薏茹／綜合23日電
新澤西州民主黨籍韓裔國會眾議員金安迪23日表示，他將出馬挑戰梅蘭德茲的聯邦參議員席位。(美聯社)
新澤西州民主黨籍韓裔國會眾議員金安迪23日表示，他將出馬挑戰梅蘭德茲的聯邦參議員席位。(美聯社)

新澤西州民主黨籍聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)和妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine)因涉嫌受賄而各自面臨三項刑事指控，梅南德茲22日拒絕要求他辭職的呼聲，表示打算對抗賄賂、貪汙等訴訟，並聲稱自己是種族獵巫的受害者。

愈來愈多新州與國會民主黨人呼籲梅南德茲下台，包括新州州長墨菲(Phil Murphy)、新州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、謝里爾(Mikie Sherrill)、巴斯克雷 (Bill Pascrell Jr.)；新州州委員會主席瓊斯(LeRoy J. Jones Jr.)。

國會眾議員金安迪不但要求梅南德茲下台，23日還宣布，他將在明年參加新州黨內初選，挑戰尋求連任的聯邦參議員梅南德茲。

明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)接受有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，無論是哪個政黨，違反法律的國會成員都應該辭職。

墨菲的聲明表示：「指控的事實非常嚴重，危及梅南德茲有效代表本州人民的能力，因此我在此呼籲他立即請辭。」

儘管如此，梅南德茲卻將問題歸咎於種族，他的聲明表示：「有些人急於評斷拉丁裔，將其趕下台，這對我並不奏效，我哪裡都不會去。」

「這場行動的那些幕後人不過是無法接受出身卑微的第一代拉丁裔美國人成為一名國會參議員。」梅南德茲稱以前也曾經因為拒絕向當權者退讓而受到錯誤的指控，表示不會因沒有根據的指控被干擾，會繼續履行他的參議員職務。

除了民主黨人，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)也要求梅南德茲辭職，先前麥卡錫曾表示起訴非常具殺傷力，檢察官的陳述看起來似乎相當黑白分明。

梅南德茲若辭職，將必須在2024大選前由州長任命替代人選，此席位將空出，消息指出共和黨人看好他們角逐新空缺的機會，他們向紐約郵報透露，這是共和黨數十年來能贏得新州席位的最佳機會。

新州共和黨眾議員范德魯(Jeff Van Drew)表示已有許多新州居民致電給他，希望他參選，他正在考慮。

民主黨人、澤西市房產企業家傑西(t Kyle Jasey)，以及德姆鎮(Mendham)共和黨鎮長瑟拉諾(Christine Serrano Glassner)已經公開參選的想法。

被聯邦檢察官起訴的民主黨籍聯邦參議員梅蘭德茲不僅拒絕辭職，還批評對他的起訴是「種...
被聯邦檢察官起訴的民主黨籍聯邦參議員梅蘭德茲不僅拒絕辭職，還批評對他的起訴是「種族主義的獵巫行動」。(路透)

新州 民主黨 眾議員

上一則

梅南德茲和川普一樣被訴 共和黨難再批司法部雙標

下一則

高盛估計：政府每停擺一周 經濟成長損失將達0.2%

延伸閱讀

哪裡也不去…參議員梅南德茲與妻涉貪遭訴 悍拒同黨呼籲辭職

哪裡也不去…參議員梅南德茲與妻涉貪遭訴 悍拒同黨呼籲辭職
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金
只剩5天斡旋 聯邦政府月底恐停擺 白宮指示做好準備

只剩5天斡旋 聯邦政府月底恐停擺 白宮指示做好準備
參議員涉貪遭訴／肉品公司行賄梅南德茲夫婦 奪下埃及獨家代理

參議員涉貪遭訴／肉品公司行賄梅南德茲夫婦 奪下埃及獨家代理

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲