美越談判F-16等大規模軍售 擬取代俄武器 勢必觸怒中國

美、越正就軍火轉移交易談判，包括美國向越南出售一批美製F-16戰機。交易若達成，可能觸怒北京當局。(美聯社)

根據路透報導，拜登 政府正在就一項可能惹惱中國、冷落俄羅斯的軍火轉移交易與越南 談判，包括向越南出售一批美製F-16戰機。這筆交易如果達成，有可能達美、越兩個前冷戰對手之間史上最大規模的軍火轉移。

軍售協議可能明年達成

路透23日引述一名消息人士表示，正值越南與中國因南海爭端關係緊張之際，華府 與河內當局將在不久前升級的戰略夥伴關係基礎上，向越南出售一批美製F-16戰機，這項協議可能會在明年內達成。

消息人士表示，由於與中國在南中國海存在領土主權爭議，越南急需包括F-16戰機在內的美制先進武器。

拜登總統本月稍早訪問越南後，兩國正在就一項軍火轉移計畫談判，包括美國向越南出售一批美製F-16戰機。圖為越共中央總書記阮富仲(前右)9月10日為拜登(前左)舉行歡迎儀式。(美聯社) 拜登總統本月稍早訪問越南後，兩國正在就一項軍火轉移計畫談判，包括美國向越南出售一批美製F-16戰機。圖為越南國家主席武文賞(右二)9月11日在國宴上與拜登(左二)互相祝酒。(歐新社)

這項交易目前處於初期階段，確切條款有待訂定，也可能會破局。但這項軍售案一直是過去一個月來，在河內、紐約和華府舉行的美、越官方會談中一個重要話題。

美擬特別融資軍售越南

另一名不願透露姓名的消息人士表示，由於越南政府資金短缺，美國為了幫助河內擺脫對廉價俄製武器的依賴，正考慮為越南的大宗軍購案提供特別的融資條款。

白宮發言人和越南外交部並未回應置評請求。但報導引述一名美國官員表示，「我們與越南人擁有一種非常富有成效和很有前途的安全關係，而且我們的確看到他們有興趣採購一些美國的系統，特別是能夠幫助他們更好地監控水域的裝備，也許像運輸機以及某些其他的平台」。

南海爭議促越南加強海上自衛

路透報導指出，美越達成一筆大宗軍售協議有可能引起越南最大的鄰國中國不滿。北京一直指責美國及其西方盟友對中國實施包圍策略。不過，由於中越在南海的主權爭議不僅曠日持久，而且愈演愈烈，因此越南急需加強其海上自衛能力。

東京國際大學(Tokyo International University)國際安全研究副教授兼智庫太平洋論壇(Pacific Forum)海事安全主任歐丹尼爾(Jeffrey Ordaniel)表示：「他們正在發展不對稱防禦能力，但(希望)在不引起中國強烈反應的情況下這麼做。這是一種微妙的平衡。」

歐丹尼爾表示，華府應該將用於中東地區的軍事支出轉向印度－太平洋地區，「這樣越南、菲律賓和台灣等夥伴就能負擔抵禦北京所需的武器」。

拜登政府此前表示，美國希望平衡進行與中國在包括太平洋在內的地區進行地緣政治競爭，而且希望負責任地管控兩國超級大國之間的分歧。

美越升級為「全面戰略夥伴關係」

拜登總統本月稍早曾訪問越南兩天，雙方也就此將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，這使得美越關係處於中越和俄越關係並列的最高水平之上。這也標誌著越南戰爭結束半個世紀後，美越兩國關係得到全面的提昇。

美國於2016年開始解除對越南的武器禁運，但雙方迄今的武器交易僅限於海岸巡邏艇和教練機。越南80%的武器裝備採購自俄羅斯。但俄烏戰爭爆發後，購買俄製武器已不像以前容易。

美有信心越南會轉購美武器

越南每年的武器進口規模約為20億美元，長期來看，美國有信心讓越南將其部分軍購預算用於採購美國及其盟友，特別是南韓和印度生產的武器。

美國武器價格昂貴是越南採購美國武器的一個障礙，訓練越軍使用美國武器也是一個問題。這也是為什麼越南過去十年從美國採購的武器價值不足4億美元的一個原因。